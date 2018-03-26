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Spor

Talisca göz dolduruyor

Anderson Talisca, antrenmanlarda performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor

26 Mart 2018 02:48

Brezilya milli takım kampında antrenmanlardaki performansı ile büyük beğeni toplayan Beşiktaş'ın yıldız ismi Anderson Talisca, Almanya ile oynayacak hazırlık maçında şans bekliyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; hazırlıklarını Berlin'de sürdüren Sambacılar'ın antrenmanlardaki performansıyla en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Talisca'nın salı akşamı Panzerler ile yapılacak karşılaşmada forma giyebileceği belirtiliyor. 

Teknik direktör Tite'nin Rusya önünde görev vermediği Beşiktaşlı futbolcuya Berlin'deki mücadelede ilk 11'de şans tanımasa da oyunun ilerleyen bölümlerinde bu oyuncuyu sahaya sürebileceği ifade ediliyor. Talisca 2014 yılında da Brezilya milli takımı kadrosuna davet edilmiş ama bir dakika bile süre alamamıştı. 

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