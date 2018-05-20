Talisca: "Buradan başım dik bir şekilde ayrılıyorum"

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ\'ın Portekiz\'in Benfica Kulübünden iki sezonluğuna renklerine bağladığı Brezilyalı Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımdan başının dik olarak ayrıldığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Demir Grup Sivasspor\'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş\'ta Anderson Talisca, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Beşiktaş\'ta çok güzel iki sene geçirdiğini dile getiren Talisca, \"Bu iki sene içinde çok büyük gelişme kaydettim. Bunda kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarım ve taraftarların rolü çok büyük. Bana belli bir rahatlık ve konfor sağladılar. Mutlu bir aile ortamı oluşturdular ve bana bunu hissettirdiler\" dedi.

Beşiktaş\'tan başının dik bir şekilde ayrıldığını dile getiren Talisca, \"Çok mutlu iki sezon geçirdim. Buradan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Menajerlerimle de konuştum. İki sezonda takım olarak iyi işler yaptık. İlk sezonumda şampiyon olduk. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla buradan ayrılıyorum\" diye konuştu.