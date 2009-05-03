T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Talipoğlu kayalıklardan düştü

Konya'da çekim için bir kayalığa tırmanan gazeteci Tayfun Talipoğlu, 2 metrelik boşluğa düştü. Talipoğlu ayakta tedavi oldu

03 Mayıs 2009 03:00

TRT 1'de yayımlanan ''Nasılsınız?'' programının sunucusu gazeteci Tayfun Talipoğlu, Konya'nın Seydişehir ilçesinde çekim için hazırlık yaptığı sırada, üzerinde bulunduğu kayalıktan 2 metrelik boşluğa düştü. Talipoğlu'nun yüzünde ve kollarında ezilme oluştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan çekimlerden minibüsle dönen Talipoğlu, Seydişehir'e 40 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki kayalıklara tırmandı. Kayalığın üzerinde çekim yapılacak uygun bir yer arayan Tayfun Talipoğlu, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikten kayaların üzerine düştü.

Kameramanının yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak minibüse bindirilen Talipoğlu, Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde ayakta tedavi edildi.

Yaklaşık 1 saat süren tedavisi sırasında vücudunda kırık ya da çıkık tespit edilmeyen Talipoğlu'nun yüzüne ve kollarına bandaj yapıldı.  Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Talipoğlu, daha sonra Ankara'ya gitti. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24