Talipoğlu kayalıklardan düştü

TRT 1'de yayımlanan ''Nasılsınız?'' programının sunucusu gazeteci Tayfun Talipoğlu, Konya'nın Seydişehir ilçesinde çekim için hazırlık yaptığı sırada, üzerinde bulunduğu kayalıktan 2 metrelik boşluğa düştü. Talipoğlu'nun yüzünde ve kollarında ezilme oluştu.



Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan çekimlerden minibüsle dönen Talipoğlu, Seydişehir'e 40 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki kayalıklara tırmandı. Kayalığın üzerinde çekim yapılacak uygun bir yer arayan Tayfun Talipoğlu, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikten kayaların üzerine düştü.



Kameramanının yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak minibüse bindirilen Talipoğlu, Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde ayakta tedavi edildi.



Yaklaşık 1 saat süren tedavisi sırasında vücudunda kırık ya da çıkık tespit edilmeyen Talipoğlu'nun yüzüne ve kollarına bandaj yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Talipoğlu, daha sonra Ankara'ya gitti. (AA)

