Talimatı 'tahtçı' müdür verdi, Şeb-i Arus havuzu taşınırken kırıldı

Konya Mevlânâ Müzesi bahçesindeki, tarihi Selçuklulara kadar giden 750 yıllık Şeb-i Arus havuzu taşınırken zarar gördü. Tahrip olan yerlerin yerine havuzun imitasyonu konuldu. Topkapı Sarayı’ndaki tahtı lojmanına taşıtırken haber olan ve daha sonra Konya’ya atanan müze müdürü Yusuf Benli, “Su kaçırdığı için havuz taşındı, biraz sabredin” dedi.

Konya Kültür Müdürlüğü, Mevlânâ Müzesi’nde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yaklaşık 3 ay önce bahçede bulunan Şeb-i Arus Havuzu’nu kaldırdı. Derviş hücrelerinin önünde yer alan, altıgen planlı gök mermerden yapılan ve suyu ejder başlı bir lüleden akan havuzun taşları tek tek sökülerek Gül Bahçesi’ne konuldu. Mermerlerin sökülürken parçalandığı dikkat çekti. Müze bahçesinde 3 ay süren çalışmalar sonrası kaldırılan havuzun bulunduğu yerden 3.5 metre ileriye ve orijinal taşlarının yerine yeni taşlarla bir benzerinin yapılması tepkilere neden oldu.

Eski müdür: ‘taşıma kararı cinayet’

Müzede 25 yılı müdürlük olmak üzere 39 yıl çalışan Erdoğan Erol, “Koruma Kurulu havuzun 3.75 metre kuzeye taşınmasına onay vermiş, bu bana göre bir cinayet. Onay verilen toplantıya sanat tarihçisi üye (başkan) katılmamış. Üstelik tarihi havuz kaldırılırken kısmen tahrip olmuş ve yerine imitasyonunu koymuşlar. Kararda buna dair bilgi de yok. Yeni bir mermerden havuz yaptırmak yanlış. Marmara mermeri, gök mavisi bir havuzdu eskisi. Kayıtlarda yok ama, dededen dedeye nakle göre, Mevlânâ Müzesi’nin içinde yer aldığı Selçuklu Gül Bahçesi’nin en eski yapısı olduğu söyleniyor o havuzun” dedi.

Sanat tarihçisi: O gün yoktum

Havuzun ötelenmesi ve müze bahçesindeki düzenlemeler için onaylar veren Konya Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Boran ise “Konuya ilişkin Kurul toplantılarında birden fazla karar alındığını”, “mesleki mazereti” gereği tarihi havuzla ilgili Kurul toplantısında bulunmadığını söyledi. Müzedeki Ruhlar Mezarlığı olarak bilinen bölüme 48 yıl önce konulan ünlü şair Nef-i ve Pakistanlı düşünür Muhammed İkbal için konulan temsili mezar taşları da yeni düzenleme gerekçesiyle kaldırıldı. Konya Müzesi Müdürü Yusuf Benli, tarihi havuzun kaldırılmasıyla ilgili şunları söyledi: “Şeb-i Arus için ön taraf hazırlandı. Çevre düzenlemesi bittiği takdirde bütün hepsi yerlerine oturacak. Koruma kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda çalışma yapılıyor. O (havuz) alttan su kaçırdığı için farklı bir yapılaşmaya gidiliyor. Bu (imitasyon) onun altlığı, altlık, kendisi değil. Onun üzerine diğeri oturacak. Restorasyonumuz bitsin. Biraz sabra ihtiyaç var.”

Saraydan taht taşıtan müdür

Konya Müzesi Müdürü iken 2010’da Topkapı Müzesi Müdürü olarak atanan Yusuf Benli, 2011’de Topkapı Sarayı Harem bölümündeki 3’üncü Selim’e ait tahtı lojmanına taşıtmaya kalkınca eski görev yeri Konya Müze Müdürlüğü’ne iade edilmişti. Olay basında “Saraydan taht kaçırma” başlığıyla yer almış, görevliler tahtı taşırken görüntülenmişti.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın