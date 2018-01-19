"Talimatı Erdoğan verdi, rektörlerin ardından şimdi de doçentler Saray'a bağlanıyor"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Artık yardımcı doçentlik olmayacak” açıklamalarının ardından unvanı kaldırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yardımcı doçentliği kaldırarak yerine, ‘doktora öğretim görevlisi’ni getirecek yeni Kanun teklifi TBMM’ye sunulmadan önce Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi milletvekilleri YÖK’e davet edildi ve yeni sisteme ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, YÖK’ün mevcut şartlarda doçentliğin atama sürecini üniversitelere devretmesinin bağımsız atama yerine Saray’a bağımlı atamayı ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bugün TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda yapılacak görüşme öncesinde komisyon üyesi milletvekilleri YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü. Kanun teklifinin içeriği hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıdan detayları HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul ve CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil anlattı.



Tasarının bugün TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na geleceğini hatırlatan Toğrul, “Erdoğan ‘kaldırılsın’ demiş ve YÖK de acele ederek isim değişikliği yapmış. Yardımcı doçentliğin kaldırılmasındaki amacı sordum ancak yanıt alamadım” dedi.



Kanun teklifi ile doçentlerin atama sürecinin değiştiğine dikkati çeken Toğrul, “YÖK, atama sürecini üniversitelere devrediyor. Yabancı dil sınavında geçme notu da 65’ten 55’e çekiliyor. Atama için ‘Her üniversite kendisine göre kriter koysun’ deniliyor” diye konuştu.



YÖK’ün mevcut şartlarda doçentliğin atama sürecini üniversitelere devretmesinin bağımsız atama yerine Saray’a bağımlı atamayı ortaya çıkaracağını dile getiren Toğrul, “Yeni sistemle doçentlerin atanması, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın belirlediği rektörlerce yürütülecek. Yani bağımsız atama sistemi bir yana, iktidara bağımlı bir atama sistemi oluşturuyorlar” ifadelerini kullandı.



Statü kaldırılmadı



Yasa teklifinin bugün komisyonda görüşüleceğini hatırlatan Ceyhun İrgil ise 1980 darbesiyle getirilen yardımcı doçentlik statüsünde isim değişikliğine gidildiğini, statünün kaldırılmadığını belirtti. Teklifle öğretim üyesi statüsünün öğretim görevlisine düşürüldüğünü savunan İrgil, “Yardımcı doçentlerimiz, kendilerine adil ve hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmasını istiyorlar. Yardımcı doçentlere bir iyileştirme yapılacaksa, en az doçentler kadar özlük hakları ve maaşları konusunda bir hak tanınmasını önereceğiz” diye konuştu.



İrgil, ‘yardımcı doçentlik’ kadrosu yerine ‘doktor öğretim görevlisi’ kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifine ilişkin, “Kişiye özel sipariş ilanlar verilmeden, eşit, adil koşullarda doktorasını tamamlamış genç akademisyenlerin üniversitelere öğretim üyesi olabilme fikrini elbette destekliyoruz” dedi.



Teklifle YÖK’ün doçent unvanı verme yetkisini rektörlere devredeceğini ileri süren İrgil, bu durumun belli suistimallere yol açabileceğine işaret etti.