Talihsiz ve maksatsız ekran kazası





Çağnur Öztürk - T24





CNN TÜRK’te, 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Özge Uzun’un sunduğu “Ne Haber?” adlı bir yarışma programı başladı. D Productions ve CNN TÜRK ortak yapımı olarak hazırlanana programda yarışmacıların kazanmak için gündemi iyi takip etmeleri gerekiyor.



Yarışmada ekonomi, siyaset, spor, kültür sanat kısacası bütün haftanın gündemiyle ilgili sorular yer alıyor.



Özge Uzun’un haber sunmasına alışık olduğum için daha hareketli olması gereken bir formatta görünce yadırgadım, üstelik de ilk izlediğimde üzerinde kendisini görmeye alışık olmadığımız bir elbise vardı. Abartılı görünüyordu.





Hatta Uzun, bir röpojtajında; ‘Kendimi ilk kez prenses gibi hissediyorum. İçimdeki assolist ortaya çıktı diye düşünüyorum. Çünkü bir kadın için öyle kıyafetler giymek ve bunu taşıyabilmek çok güzel bir şey. Sponsorlarımız çok güzel kıyafetler, takılar verdiler.’ Evet, güzel görünüyor kendisi, çok güzel bir kadın ama böyle bir format için gereksiz bir süs, bu denli gösterişe gerek yok.



Yarışmanın formatı ise sıradan ama başarılı, yaz ekranındaki yıldız savaşları içinde farklı bir alternatif diyebilirim. NTV’de de daha önce böyle bir format yapılmıştı; Prof. Sedat Küçükay’ın sunduğu ödüllü günlük haber yarışması HABERİN VAR MI? hafta içi her gece yayınlanıyordu, telefonla bağlanan yarışmacılara yine gündemden sorular soruluyordu.



Kısacası NE HABER? HABERİN VAR MI?’nın daha geliştirilmiş hali



NE HABER’in dün ekrana gelen bölümünde şöyle bir soru yer aldı;



Aziz Yıldırım’ın aynı koğuşta kalmak istemediği yönetici kimdir?



A. Şekip Mosturoğlu B. İlhan Ekşioğlu

C. Cemil Turan D. Mecnun Otyakmaz

CNN TÜRK Genel Müdürü Barış Tünay twitterda aktif ve gelen her eleştiriyi can kulağıyla değerlendiren, izleyicilerin görüşlerini göz önünde bulunduran vizyonu geniş bir yönetici, hatta ‘Ne Haber yarışmasında Fenerbahçe ile ilgili sorulan soru talihsiz ve maksatsız bir soru oldu. Pazartesi günü sorumluları ile konuşacağım’ diye de bir açıklamada bulundu.



Soruya Fenerbahçelilerin tepkisi büyük… Üstelik de tam taraftarlar ve medya arasında gerginlik varken daha dikkatli ve hassas olunmalıydı.