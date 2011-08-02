Talihsiz talihli "Acıferhat"

T24 Mersin'de bir fırında yevmiye ile çalışan 33 yaşındaki Saim Aybak, 2.5 ay önce İstanbul-Beyoğlu’nda gezerken Virgin Radio’nun düzenlediği yarışmaya katıldı. Aybak, kendi ifadesine göre yoldan geçerken karşısına çıkan iki kadının “Şu otomobilin içindeki sakızı bulun, Mini Cooper sizin olsun” teklifini kabul etti, yarışmaya katılıp otomobildeki sakızı buldu. Ancak daha önce dolandırıldığı için yarışma formuna kendi ismi yerine “İbrahim Acıferhat” adını yazdı.



Beyoğlu’nda dolandırdılar



Aybak, iki yıl önce Beyoğlu Belediyesi’nin aş evinde yemek yerken yanına gelen birinin kendisini büyük bir şirketin personel müdürü olarak tanıttığını ve onu Almanya’ya işçi olarak göndereceğini söyleyerek adına cep telefonları aldırdığını söyledi. Telefonlara gelen faturaları ödemediği için Şişli İcra Müdürlüğü’nden 5 bin 800 liralık borç faturası geldiğini belirten Aybak, Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na itiraz dilekçesi verdiğini, olayın yargılanmasının halen devam ettiğini anlattı.



Umudu telefon numarası



Talihsiz talihli Saim Aybak, yine dolandırılabileceği endişesiyle Mini Cooper ödüllü yarışmaya farklı isimle kaydolduğunu, ancak ödülü kazanınca pişmanlık duyduğunu söyledi. Kazandığı otomobili almak isteyen Aybak’ın şimdilik tek umudu, yazdığı doğru telefon numarası: “Tek umudum, çekiliş formuna yazdığım kendi adıma kayıtlı olan cep telefonu oldu. İbrahim Acıferhat isminde biri yok. Çekilişi yapan şirketin insafına sığınarak, kazandığım Mini Cooper’ı bekliyorum ama otomobilin devir masrafını karşılayacak param bile yok.”



Geveze de inandıramadı



Daha önce dolandırılan Saim Aybak’ı Virgin Radio’nun yarışmasında Mini Cooper kazandığına ikna etmek de güç oldu. Radyonun DJ’lerinden Geveze, dün sabahki programında Aybak’ı arayarak otomobili kazandığını söyledi. Ancak bir kez daha dolandırılmaktan korkan Aybak, “Beni bir daha aramayın” diyerek telefonu kapattı. Birkaç kez aranan Aybak, her seferinde aynı tepkiyi göstererek görüşmeyi sonlandırdı.