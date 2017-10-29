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Spor

Talihsiz oyuncunun cinsel organına 10 dikiş 

İSTANBUL (DHA) İspanya 2

29 Ekim 2017 15:59

İSTANBUL (DHA) İspanya 2. Ligi\'nde Albacete forması giyen Mariano Bittolo\'nun cinsel organına 10 dikiş atıldı.
İspanya 2. Ligi\'nde Albacete ile Huesca arasında oynanan maçta talihsiz bir olay yaşandı. Golsüz devam eden mücadelenin son bölümünde Albaceteli Mariano Bittolo ile takım arkadaşı Roman Zozulya hava topu savunması yaptıkları sırada çarpıştı. Hava topuna yükselen Zozulya ile arkasındaki Bittolo\'nun kötü bir şekilde çarpıştığı pozisyon sonrası Bittolo penaltı noktası yakınında yerde kaldı. Karşılaşmanın 82. dakikasında meydana gelen talihsiz kazanın ardından sağlık görevlileri Bittolo\'ya müdahale etti. Cinsel organının bulunduğu bölgeye darbe alan ve oyuna devam  edemeyen Bittolo, yerini David Morillas\'a bıraktı. İki takım arasındaki müsabaka 0-0 sona erdi.
Albacete\'nin kulüp doktoru Eduardo Rodriguez, maç yaptığı açıklamada 27 yaşındaki oyuncunun cinsel organına 10 dikiş atılması gerektiğini ve bu yüzden kenara geldiğini belirtti. Doktor, Arjantinli oyuncunun çok fazla maç kaçırmayacağını söyledi.

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