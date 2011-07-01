-TALİHLİLERİNDEN BİRİ ANTALYA'DAN ANTALYA (A.A) - 01.07.2011 - Süper Loto oyununda 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira 5 kuruş kazanan talihlinin kuponu Antalya'daki Hoby Büfe'den yatırdığı ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira 5'er kuruş ikramiye kazanan 2 talihli arasında yer alan Antalyalı'nın kuponu merkez Muratpaşa İlçesi, Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki Hoby Büfe'den oynadığı belirtildi. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Hoby Büfe'den kuponunu yatırdığını öğrenen vatandaşlar, büfeye gelerek oynadıkları kuponu kontrol etti. Kuponun kendi büfesinden oynandığını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını söyleyen büfe sahibi Eyüp Öter, talihliden maddi hiçbir beklentisinin olmadığını ifade etti. Talihliden ikramiyenin çıktığı kuponun fotokopisini getirmesini isteyen Öter, fotokopiyi büfesine asarak reklam yapmak istediğini anlattı. Öter, şöyle konuştu: ''Umarım büyük ikramiye paraya ihtiyacı ve gelecek planları olan birisine çıkmıştır. Talihli bu parayla ticaret yapar ve insanlara istihdam sağlar. Umarım en az 100 kişiyi bünyesinde çalıştıracak bir şirket kurar'' dedi. Bu sırada büfe önüne gelen kurye şirketinde çalışan Tuncay Keçelioğlu da dün akşam saatlerinde arkadaşı Ramazan Yıldırım ile birlikte Hoby Büfe'ye gelerek Süper Loto oynadığını söyledi. Sabah saatlerinde büyük ikramiyenin Antalya'da oynadığı büfeye çıktığını öğrendiğini belirten Keçelioğlu, hemen telefonuna sarılarak arkadaşını aradığını, ancak arkadaşının telefonunun kapalı olduğunu aktardı. Kuponun arkadaşında olduğunu belirten Keçelioğlu, şunları söyledi: ''Çorumlu'yum. Kuponda da Çorum'un plakası (19) gibi numaralar kullanmıştım. Yani büyük ikramiyenin çıktığı numaralara benziyor. Süper Loto'nun bana çıktığını rüyamda görmüştüm. Hatta Antalya'nın Bahtılı Köyü'nde bulunan ünlü bir hocaya büyülü su yaptırdım ve lotoyu oynamadan önce o suyu içtim. Talihli biz olabiliriz. Ancak arkadaşıma ulaşamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum.'' Röportajın ardından arkadaşının sürekli gittiği ve sahipleriyle vakit geçirdiği markete koşarak giden Keçelioğlu, marketin kapalı olduğunu görünce çevredeki esnafa arkadaşının nerede olduğunu sordu. Keçelioğlu, marketin önünde uzun süre bekledi. Bu arada çevredeki esnaf, marketin sabah açıldığını, ancak bir süre sonra sahiplerinin marketi kapatarak, dükkandan ayrıldıklarını söyledi.