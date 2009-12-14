Talih kuşu telefon numarasına kondu

T24 - Tekirdağ'da PTT Malkara Şubesi Müdürü Sebahattin Kazan'ın satın aldığı yılbaşı piyango bileti numarası makam telefonunun numarasıyla aynı çıktı.





Tekirdağ'da PTT Malkara Şubesi Müdürü Sebahattin Kazan'ın satın aldığı yılbaşı piyango bileti numarasının, makam telefonunun numarasıyla aynı çıkması şaşkınlığa neden oldu.



Kazan, 1 Aralık itibariyle Milli Piyango Genel Müdürlüğü ve PTT Genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereği Milli Piyango biletlerini satmaya başladıklarını belirterek, gelen biletler içinden kendisi ve personelinin bilet satın aldığını söyledi.



Toplu haldeki biletlerin arasından çektiği biletin numarasının kendi makam telefon numarası ile aynı çıktığını fark edince şaşırdığını ifade eden Kazan, şöyle konuştu: ''Müdürlüğümüze gönderilen 100 tam, 100 yarım, 1500 adet çeyrek Milli Piyango biletlerinin içinden bir tane çekerek cebime koydum.



Akşam eve gittiğimde tam olan biletin makam telefonum olan '4271750' numarasıyla aynı olduğunu gördüm. Aileme de söyleyince adeta şok geçirdik. Bileti alırken hiç numaraları incelememiştim.



Tam biletimin makam telefonumla aynı çıktığını duyanlar iş yerinin telefon numarası gibi benzer numaraları almak için PTT'ye geliyorlar. Ama benimki tamamen tesadüfen olan bir olay. Böyle bir ihtimalin olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Bu tesadüfün üzerine büyük ikramiyenin bana çıkabileceğini düşünüyorum.''