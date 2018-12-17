'Talih Kuşu' sayesinde cirosunu ikiye katladı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da seyyar milli piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, tezgahına ayağından iple bağladığı beyaz güvercin sayesinde günlük cirosunu 500 TL\'den, bin TL\'ye yükselttiğini söyledi.

Tarihi Büyüksaat çevresinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikramiye dağıttığını belirten Halit Akdeniz(57), büyük yılbaşı ikramiyesi olan 70 milyon TL’yi hayal eden vatandaşları ilginç bir yöntemle tezgahına çekti. Kuş pazarından satın aldığı beyaz bir güvercini ayağından iple tezgahına bağladı.

‘Talih Kuşu’nu tezgahına koymadan önce günde 500 TL\'lik satış yaptığını aktaran Akdeniz, “Kuş pazarından aldığım talih kuşu sayesinde şu anda bin lira civarında satış yapıyorum. Günde 40 ila 50 bilet satıyorum. Vatandaşlar gelip güvercini seviyor. Kuşun pislediği biletin uğur getireceğini düşünüp, o bileti alıyorlar” diye konuştu.



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