Talih kuşu onlara mutluluk getirmedi

T24 - Yılbaşı çekilişi için belirlenen 35 milyon liralık büyük ikramiye kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süslüyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 320 milyon liralık biletin 292 milyon liralık bölümü 27 Aralık akşamı itibariyle satıldı.

Vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kursa da daha önce bu şansı yakalayanlar ise paranın kendilerine mutluluk getirmediğini belirtiyor. İşte daha önce büyük ikramiyeyi kazanmalarına rağmen mutlu olamayan 'talihli'lerin hayat hikâyeleri...



Milli Piyango'dan 1982 ve 1984 yıllarında 2 kere büyük ikramiye kazanan Mustafa Savgan şu anda ayakkabı boyacısı olarak hayatını sürdürüyor.



Savgan, gençliğinde Adana'da çobanlık yaparken, bir gün Adana'nın “01” numaralı plakasını kendisine hatırlattığı için üzerinde yedi tane “0”olan bir piyango bileti aldığını söyledi. Savgan, aldığı bilete 10 bin lira çıktığını, o dönemde öğretmen maaşının 150 lira olduğunu, bu parayla 2 tane ev alınabildiğini kaydetti.



İkramiyeyi alınca, “Şans oyunları daha çok şehirlerde oynanıyor” düşüncesiyle İzmir'e geldiğini, bir boya sandığı alarak boyacılığa başladığını belirten Savgan, “Bu kadar parayı nasıl harcadığı” sorusuna da “Özel hayat da anlatılmaz, insanın özel hayatı olabilir, ama anlatılmaz, ayıp olur” cevabını verdi.



Sonraki yıllarda İstanbul'a geldiğini, bir otele yerleştiğini ifade eden Savgan, şunları kaydetti:



"1970'lerin sonunda geldim. Bankada bin liram kalmıştı. Yine boyacılık yapıyorum. O sene çok kış yaptı, hava soğudu, iş yok. Parayı sıfırladık. Bilet de çok oynuyoruz para çıkacak diye çıkmıyor. Parayı bitirdik, bir de otele borçlandık. Sirkeci'den çıktım, Mahmutpaşa Camisi'nin oradan Nuruosmaniye Caddesi'ne girdim. Buraya sandığı koydum, geldi belediye sandığımı aldı, gitti. Gözlerim doldu, açım. Roman bir çiçekçi kadın vardı. Neden ağlıyor, diye merak etmiş. Kadın gitti boya sandığımı belediyeden aldı, parasını ödedi. Bir de bana bin lira verdi. Otele borcumu ödedim. Lokantaya da borcum vardı onu da ödedim. Geri kalan 100 lirayla bir tam bilet aldım. İkindi üzeri almıştım bileti zaten akşamı da çekiliyordu.



Bileti aldım, baktım 10 bin lira çıkmış. Sabaha kadar hem ağladım hem sevindim. Sevinçten uyuyamadım. Getirdim sabah kadına 5 bin lira verdim.”



Mustafa Savgan, 1982'de Milli Piyango çekilişinde 15 milyon liralık, 1984'teki 23 Nisan çekilişinde de 25 milyonluk ikramiyeleri kazandığını vurguladı.



Piyangodan başka ikramiye kazanıp kazanmadığı sorusuna da Savgan, “Çok kazandım, ama ufakları saymayacaksın” yanıtını verdi. 25 milyonluk ikramiye kazanınca aynı sokakta boyacılık yapan 5-6 arkadaşına 200'er lira para verdiğini anlatan Savgan, gazetecilerin “Boyacıya para vurdu” şeklinde yaptıkları haberler üzerine, pek çok kişinin peşine düştüğünü, bu nedenle izini kaybettirmek için Adana'ya geri döndüğünü bildirdi.





"İstanbul'u da verseler hepsi boş"





Adana'da bir köylü kızla evlenip birkaç tarla almayı istediğini, ancak evlendiğinde mutlu olamadığını dile geçiren Savgan, şöyle devam etti: “Bunalıma girdim. Önce insana kafa dengi eş lazım. Kafa dengi eş olmadı mı isterse İstanbul senin olsun hepsi boş. Ama maalesef huzurlu, mutlu bir evlilik yapamadık. Beni bu yıktı. Sinirimden bütün paraları dağıttım. Milli Piyango'ya verdim daha çok. 500 tane, bin tane 2 bin tane bilet aldığım gün oldu. Parayı öyle erittik."





"Bileti inceleyerek alıyorum"





Mustafa Savgan, yılbaşı çekilişi için bilet alacak vatandaşlara da bilet seçmenin püf noktalarını şöyle anlattı: “Biletin üstündeki 3'üncü numara 4 mesela, sonundaki numara 5 olanı alıyorum. Aradaki numara 7 ise son numara 6 ya da 8 olanını alıyorum. Ben bunları özellikle seçiyorum. Biletleri inceleyerek alıyorum. Büyük ikramiyeleri kazandığım biletleri de öyle seçtim. Rastgele çekmiyorum. Büyük ikramiye kazanmanın formülü bu. Her insanın bir formülü vardır. Bilet, 'Al beni' diyecek. Bir de üstelik seçeceğim, seveceğim o numarayı. O çok farklı bir his.”





"35 milyon lira çok para, harcayamam"





Yılbaşı çekilişinde kendisine büyük ikramiye çıkması halinde ne yapacağına ilişkin soruyu Savgan, şu şekilde yanıtladı: “Eğer bana bu sene büyük ikramiye çıkarsa, zaten 35 milyon lira büyük para, hepsini harcayamam. 100 tane konut yaptırırım, anasız-babasız garibanlar için. Öyle insanlara imkan sağlayacağım. Hepsine birer tane daire vereceğim. Sitenin girişine de 'Talih Kuşu Siteleri' yazdıracağım. Bir de kafa dengi bir eş istiyorum. 40-45 yaşında olacak, ondan genç olmaz. Ben yaşımı bilmiyorum, ama 70'ten fazlayımdır."



~



Ordu'da 2003 yılında Sayısal Loto'dan tek başına 844 milyar lira kazanan Perşembeli çaycı Hayri Kaya,kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil adeta uğursuzluk getirdiğini ifade etti. “2003 yılında şans oyunlarının oynandığı bir bayiye giderek, Sayısal Loto'da bilgisayarın tercih ettiği numaralara cebimdeki son parayı yatırdım” diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Aynı bayide yaşlı bir adam da vardı. İkimiz üst üste bilgisayardan oyunumuzu oynayınca, ben adamın oynadığı kuponu aldım, yaşlı adam da benim oynadığım kuponu aldı. Numaralar belli olduktan sonra spiker şanslı numaraların Ordu'nun Perşembe ilçesine çıktığını söyledi. Hemen cebimdeki kupona bakarak paranın bana çıktığını gördüm. O sırada mutluluktan ne yapacağımı bilemedim.”





Kazandıklarının hepsini kaybetti





İlk olarak sıfır bir araba aldığını, daha sonra Efirli köyündeki arazisine 4 katlı ev yaptırdığını ifade eden Kaya, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ondan sonra da bazı akrabalarımla PVC işine girdik. Bununla da yetinmedim ve bal alım-satım işine başladım. Ama ne yazık ki daha sonra başladığım bütün işlerim zarar etmeye başladı. Önce PVC işim iflas etti. Sonra bu borçlarımı ödeyemeyince köye yaptırdığım ev, 35 dönümlük arazim ve aldığım araba hacze girdi. Yine de borçların tamamını ödeyemeyince senetler yüzünden 5 ay kadar hapiste yattım. Ailemle de o zamanlar aram açıldı. Parayı doğru dürüst kullanamadığım için bütün ailem bana kızmıştı.





"Yeni milyonerler benden ders alsın"





Bu olayların yaşanmasının ardından 7 yıl gibi bir süre geçti. Artık eski mesleğime geri döndüm. Şu anda Perşembe Kaymakamlığı'nın çay ocağını işletiyorum. 7 yıl önceki mutluluğumu yeniden buldum. 7 yıl önce milyarderdim ama şimdi parayı kuruş kuruş topluyorum. Şansımın halen devam ettiğini düşünüyorum. Bu olaylar başımdan geçti, ama yine de bu şans oyunlarını oynamaya devam ediyorum. Bir gün yine büyük ikramiyeyi kazanacağım düşünüyorum. O zaman 2003 yılındaki gibi bilinçsizce parayı harcamayacağım” dedi. Başından geçen olayların herkese ders olması gerektiğini anlatan Kaya, “Buradan şans oyunları oynayan ve büyük ikramiye kazanan kişilere sesleniyorum. Lütfen benden ders alın, paranızı iyi yerlerde değerlendirin, yoksa o kişilerin de sonu benim gibi olur” dedi.



~



"Kendi emeğimle kazandıklarımı da kaybettim"





Samsun'da 17 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan (52), ikramiyeyle birlikte kendi emeği ile kazandıklarını da kaybettiğini söyledi.1993 yılında pastahane sahibiyken, iş yerinin önünden geçen piyangocunun ısrarıyla aldığı bilete 2 milyar TL çıktığını söyledi.



"İkramiye kazanınca rehavete kapıldım"





Bu süreçte erkek kardeşini ve yeğenini trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Orhan, şunları kaydetti:



“Benim düzenim vardı, kardeşim vardı, huzurum vardı. 2 milyar geldi her şeyimizi aldı gitti. İkramiye kazanınca rehavete kapıldım, 'para var” dedik ve işle de ilgilenemez olduk ve sonunda onları da kaybettik" dedi. Şu anda kantin işletmeciliği yapan ve artık piyango bileti almadığını vurgulayan Orhan, yılbaşı için bilet alacaklara ise, “Bütün umutlarınızı bilete bağlamayın” tavsiyesinde bulundu.



~



Hapisten çıktı zengin oldu





Denizli'nin Çivril ilçesinde hapisten çıktından sonra Sayısal Loto'dan 345 milyar kazanan Osman Kaplan, yeni paralar kazanmak ümidiyle oyun bayilerini mesken tuttu. Marangozluk yaparken işlerinin bozulması neticesinde önce eşinden ayrılan, daha sonra işyerlerine haciz gelen Kaplan, kestiği çekleri de gününde ödeyemeyince 60 milyarlık çeke karşılık 65 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İşyerlerinin ve makinelerinin haczinden elde edilen parayla borçlarının bir kısmını ödedikten sonra serbest kalan Kaplan, cezaevinden çıktıktan sonra Denizli'ye iş aramaya gitti. Kaplan, iki gün sonra oynadığı Sayısal Loto'dan 345 bin lira kazandı.



Parayı kazandıktan sonra esnaflığı bırakan ve kazandığı parayla geçimini sağlamaya başlayan Osman Kaplan, “İkramiyeyi kazanınca Çivril'e döndüm. İlk işim eşimle barışmak oldu. Ondan sonra borçlarımı ödedim, daha sonra da bana zor günlerimde yardımcı olan arkadaşlarıma yardım ettim. Birçok arkadaşıma ev aldım. Bazılarının çocuklarının sünnetlerini, düğünlerini yaptım” diye konuştu.





"Rüya kısa sürdü"





Kaplan, 3 yıl rüya gibi bir yaşam sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: Parayı kazandıktan sonra hayatımda çok büyük değişliklikler olmadı. Zaten eğlenceye ve para harcamaya düşkündüm, bu kadar bol para olunca daha rahat harcadım. Hesabını tutmadım. Parayı büyük şehirlerde harcadım. İzmir'de bir bayanla bir otelde muhteşem bir nişan töreni yaptım. Birlikte olduğum bayanlara beğendikleri arabayı aldım, yanımda olan herkesin ihtiyaçlarını gördüm. Her gördüğüm arabadan almaya kalktım, tabii bu kadar harcamaya 345 milyar bile yetmedi.” Şu anda hayatını emekli maaşı ve kira gelirleriyle sürdürdüğünü anlatan Kaplan, şunları söyledi: "Para bitmeye başlayınca iş kurmayı düşündüm Denizli'de tüp bayisi açtım 3 yerde şubem vardı. Ama o işi de batırdım, yaklaşık 300 milyar da tüp işinden zarar ettim. 2004 yılından beri düzenli olarak her ay yaklaşık 1500 liralık şans oyunu oynuyorum, yılbaşı için de 5 bin liralık Milli Piyango bileti aldım. Büyük ikramiye bu sene kesin bana çıkacak.'Hep yarın paralar bana çıkacak ümidi var içimde'Sabah evden çıkıyorum, oyun bayisine giriyorum, kapanana kadar oynuyorum, oraları mesken tuttum. Bir gün hayallerime kavuşacağım. Biliyorum paralar bir gün bana çıkacak.”



~



"Hayatını değiştirmedi"



Milli Piyango’nun 1989 yılındaki 10 milyar liralık büyük ikramiyesini İzmirli Salih Dede (Gümüşçay) ile paylaşan Hilmi Akgöl, 1989 yılında Milli Piyango’dan kazandığı 5 milyar liranın hayatını önemli ölçüde değiştirmediğini, mütevazi yaşantısına devam ettiğini söyledi.



İkramiye kazanmasının şans değil, tamamen tesaadüf olduğunu ifade eden Akgöl, "Bayi bana bileti zorla sattı. Bileti aldıktan sonra da ’Bana büyük ikramiye çıkacak’ diye kesinlikle hayal kurmadım, bir plan yapmadım. Kimse büyük ikramiye bana çıkacak diye hayal kurmasın. ’35 milyar bana çıkacak’ diyene çıkmaz. İnsanın, hayatını piyangodan veya şans oyunlarından kazanacağı paraya göre hayal kurarak yönlendirmesi son derece yanlış. Piyangodan para çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Zaten kazanma ihtimali de çok az."





"Kazanan parasını gayri menkule ve arsaya yatırsın"





İkramiye kazandığında emekli öğretmen olan 77 yaşındaki Hilmi Akgöl, kazandığı parayı gayri menkule ve arsaya yatırdığını belirterek, "Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazananlar parayı plansız harcamasınlar. En iyi yatırım gayri menkul ve arsa. Ben kazandığım parayla bir iş hanı, bir apartman ve arsa aldım. Şimdi arsamın üzerine yapılan apartmanda 23 daireme müşteri arıyorum. Kazanan parasını gayri menkul ve arsaya yatırsın" diye konuştu.



Akgöl, piyangodan 21 yıl önce kazandığı 5 milyar liranın hayatını önemli ölçüde değiştirmediğini de belirterek şöyle devam etti: "Ben emekli olduktan sonra kırtasiye işine başladım ve hala bu işe devam ediyorum. Bir bağ aldım, eşimle birlikte orada vakit geçiriyorum, meyve sebze üretime yapıyorum. Kırtasiye dükkanıma gelen yoksullara kendi ürettiğim defterleri ve diğer kırtasiye malzemesini ücretsiz veriyorum. Şimdiye kadar 3 yoksul çocuğu okutup meslek sahibi yaptım. Bir çocuğun da eğitim giderlerini karşılıyorum. Dükkanımı ofis gibi kullanıp, öğretmen arkadaşlarımla burada görüşüyorum. Defter imalatı yapıyorum. Sade bir hayat sürüyorum. Büyük ikramiye bana çıktı diye asla şımarıp hayatımın akışını değiştirmedim. İnsanın çalışarak kazandığı para, her şeyden daha değerli."





"Aile her şeyden kıymetli"





Hilmi Akgöl, eşinin ve çocuklarının kendisi için her şeyden daha kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bazı kişiler ikramiye kazandıktan sonra, çok yanlış işler de yapıyor. Eşini boşayıp dünya turuna çıkanlar, paraları eğlence yerlerinde bitirenler var. Benim için eşim ve çocuklarımdan daha değerli hiç bir şey yok. En önemli şey insanın ailesi olmalı. Büyük ikramiye çıkanlar, özellikle aile yapılarını sakın bozmasın, sonra çok pişmanlık duyarlar. Para insanı bozmamalı. Para insanı onurlandırmaz. İnsan yaptığı işlerle onurlanır" dedi.



Akgöl, ikramiye kazandıktan sonra Mehmetçik Vakfı’na bir miktar bağışta bulunduğunu ve her ay düzenli olarak vakfa bağış yapmayı sürdürdüğünü de kaydederek, "Mehmetçikler bizim için, vatan için canını veriyor. Gazilerimiz vatan uğruna kolunu, bacağını, gözünü kaybediyor. Onları asla unutmamalıyız. Ben sürekli olarak Mehmetçik Vakfı’na yardım yapıyorum" diye konuştu.