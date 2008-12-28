Talih kuşu İstanbul'u seviyor

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine 4 gün kala son 20 yılda talih kuşunun en fazla İstanbul'a uğradığı ve her 4 çekilişten 3'ünde büyük ikramiyenin çeyrek biletlere isabet ettiği ortaya çıktı.



Milli Piyango İdaresi'nden alınan verilere göre, 1988-2007 döneminde yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde 69 kişi büyük ikramiye kazandı.



Bu ikramiyelerden 23'ü İstanbul'a gitti. Bunu on ikramiye ile Ankara, 4'er ikramiye ile de İzmir, Adana ve Mersin izledi.



Tarsus, Antalya ve Eskişehir'in 2'şer ikramiye kazandığı 20 yıllık süreçte diğer ikramiyelerin çıktığı merkezler şöyle sıralandı: Burdur, Hayrabolu, Kadirli, Akhisar, Bursa, Trabzon, Manisa, Samsun, Turhal, Batman, Aydın, Kahramanmaraş, Van, Sakarya, Çorlu, Denizli, Gaziantep ve Kayseri.



En fazla çeyrek bilete çıktı



Yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye en fazla çeyrek bilete isabet etti. Son 20 yılın özel çekilişinde büyük ikramiye 15 kez çeyrek bilete çıkarken, 4 kez yarım ve 1 kez de tam biletler büyük ikramiye kazandı.



Burada vatandaşın daha çok çeyrek bilet alması ve Milli Piyango İdaresi'nin de bu çerçevede yılbaşı özel çekilişi biletlerinin büyük bölümünü çeyrek bilet olarak basması etkili oldu.



Son 20 çekilişte şans kürelerinin en çok sevdiği numara da 3 olarak belirlendi. Bu çekilişlerde büyük ikramiye 8 kez 3'ile biten 3 kez de 3'le başlayan numaralara isabet etti. Büyük ikramiyenin diğer şanslı numaraları da 2 ve 5 olarak saptandı. 2'le başlayan numaralar 4 kez 2'le biten numaralarda 3 kez büyük ikramiye kazandı. Aynı şekilde 5'le başlayan numaralar 5 kez, 5'le biten numaralara da 1 kez büyük ikramiye çıktı.



Bu arada Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre, Milli Piyango'da çekilişlerde büyük ikramiye kazanma oranı normal çekilişlerde 600 binde 1, yılbaşı özel çekilişlerinde ise 10 milyonda bir düzeyinde bulunuyor.



Büyük ikramiyenin çıktığı merkezler



Son 20 yıldaki büyük ikramiyeler ile isabet ettiği merkezler de şöyle:



Yıllar Büyük İkramiye Satış Merkezi

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1988 10 milyar TL Kayseri, İzmir

1989 15 milyar TL Ankara(2)

1990 22 milyar TL İstanbul(2), Ankara, Tarsus

1991 30 milyar TL İstanbul(2), Hayrabolu, Mersin

1992 33 milyar TL Antalya, Adana, İzmir, Burdur

1993 40 milyar TL İstanbul(2), Kadirli, Ankara

1994 55 milyar TL İstanbul(2), Eskişehir, Tarsus

1995 80 milyar TL Ankara(2), Adana, İzmir

1996 150 milyar TL İstanbul(2), Ankara, Akhisar

1997 300 milyar TL Bursa

1998 600 milyar TL İstanbul(2), Adana, Trabzon

1999 1 trilyon TL Manisa, Antalya

2000 3 trilyon TL İzmir, İstanbul

2001 5 trilyon TL Mersin(2), Ankara, İstanbul

2002 8 trilyon TL Samsun, Ankara(2), İstanbul

2003 10 trilyon TL Turhal, Batman, Aydın, Eskişehir

2004 15 trilyon TL İstanbul(2), K.Maraş, Van

2005 20 milyon YTL İstanbul(2), Sakarya, Çorlu

2006 20 milyon YTL İstanbul(2), Adana, Denizli

2007 25 milyon YTL İstanbul(2), Mersin, Gaziantep



