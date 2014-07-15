Talih Kuşu ihalesini 2.755 milyar dolarla Net Şans-Hitay kazandı

Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının lisans verilerek özelleştirilmesine ilişkin ihale yapıldı. Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının lisansının 10 yıl süreyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede, en yüksek teklifi 2 milyar 755 milyon dolarla Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu verdi.

Teklif veren şirketler

Karşılığı nakit olmak üzere planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi'ne ait olan şans oyunları lisansının 10 yıl süre ile topluca verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesine katılmak üzere Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu, ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu ile Turkish Lottery Holding B.V. teklif vermişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilen ihalede ilk elemesiz turda 2 milyar 222 milyon dolarlık teklif verildi.

2 milyar 350 milyon dolardan başlayan açık artırmada ilk olarak Turkish Lottery Holding çekildi.

Kazanen Net Şans-Hitay ortak girişim grubu

Kalan iki grup arasında büyük çekişme yaşandı ve sürekli karşılıklı molalar istendi. İhaleyi 2 milyar 755 milyon dolarla Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu kazandı.

İhale sonucu lisans hakkını alan, 10 yıl olan lisans süresince her takvim yılı için elde ettiği hasılattan yüzde 25, diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden de yüzde 28 pay alacak.

Lisans sahibinin, lisansa konu faaliyetleri gerçekleştirmek için yapacağı her türlü işletme, yatırım ve finansman giderleri ile dağıtım kanallarına ödeyeceği satış komisyonu, ikramiye ödeme primleri ve benzerleri bu orana dahil olacak.

Milli Piyango İdaresi'nin sahip olduğu yazılım, donanım ve oyun terminalleri gibi hiçbir varlık, lisansın ve özelleştirmenin konusu olmayacak. Lisans sahibi, Milli Piyango İdaresi tarafından pazara sunulmuş mevcut oyunları oynatmaya ve söz konusu oyunlara ait logoları ve isimleri kullanmaya devam edebileceği gibi pazara yeni oyunlar da sunabilecek.

Milli Piyango denetleme yapacak

Milli Piyango İdaresi, özelleştirme sonrası, lisansa konu şans oyunları faaliyetlerini denetleme görevini üstlenecek.