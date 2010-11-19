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Dünya

TALİBAN'LA SAVAŞA TANK DESTEĞİ KABİL (A.A)

19 Kasım 2010 17:04

-TALİBAN'LA SAVAŞA TANK DESTEĞİ KABİL (A.A) - 19.11.2010 - ABD'nin Afganistan'a gelecek ay ilk kez tank göndereceği bildirildi. NATO'nun öncülüğündeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (İSAF) yetkilileri, 14 adet M1A1 Abrams tankıyla 115 deniz piyadesinin ülkenin güneybatısındaki Helmand vilayetine gönderileceğini söyledi. 68 tonluk tankların Afgan askerleriyle ABD öncülüğündeki güçlerin ateş ve manevra gücünü artıracağı belirtiliyor. Tankların optiklerinin Taliban'ın güçlü olduğu noktaların tespit edilmesinde ve sivil kayıpların azaltılmasında da yardımcı olması bekleniyor. Washington Post gazetesi de Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General David Petraeus'un tank sevkiyatını geçen ay onayladığını yazdı. Savaş alanının dağlık olması bölgede tank kullanılmasına izin vermiyor ancak Helmand'ın çöllük batısının tanklar için uygun olduğu belirtiliyor.

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