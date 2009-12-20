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Dünya

'Taliban'la görüşülebilir'

Almanya Savunma Bakanı Guttenberg, Afganistan'da istikrar ve güvenlik için, Taliban içerisindeki ılımlı unsurlarla görüşülebileceğini söyledi.

20 Aralık 2009 02:00

T24 - Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, Afganistan'da istikrar ve güvenliği sağlamak için, Taliban içerisindeki ılımlı unsurlarla görüşülebileceğini söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Guttenberg, Taliban içerisinde Batı için tehdit oluşturmayan grupların da bulunduğunu belirterek, bu gruplarla görüşmeyi dışlamadığını dile getirdi.

Almanya Savunma Bakanı, ana muhalefetteki Sosyal Demokratların, Afganistan'daki Alman askerlerinin sayısının artırılmasına kesinkes karşı çıkmasını ise eleştirdi. Guttenberg, hükümetin asker artırma konusunu Ocak ayında Londra'da yapılacak Afganistan konferansı sonrasında değerlendirebileceğini de dile getirdi.

Federal Alman Meclisi, geçtiğimiz günlerde Afganistan'daki Alman askerlerin görev süresini uzatırken, gönderilebilecek asker sayısı için 4 bin 500 üst sınırını belirlemişti.

Muhalefetteki Sosyal Demokratlar ve Yeşiller, Afganistan'a daha fazla asker gönderilmesine karşı çıkarken, sivil yeniden yapılanma çalışmalarına ağırlık verilmesini talep ediyor.

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