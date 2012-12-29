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Dünya

Taliban'ın kurşunlarına hedef olan 15 yaşındaki Malala, Time'ın kapak konuğu

Taliban tarafından kafasına ve ensesine ateş edilen, mucize eseri hayatta kalmayı başaran Malala, Amerikan Time dergisinin kapağı oldu

29 Aralık 2012 20:01

Taliban'ın kurşunlarına hedef olan ancak hayatta kalmayı başaran 15 yaşındaki Malala, Time'ın kapak konuğu oldu. Dergide Malala'nın çocukların eğitim hakkı için verdiği mücadeleye yer verildi.

Malala Yusufzay, eğitim hakkını savunduğu için bundan iki ay önce, Taliban tarafından kafasına ve ensesine ateş edilerek öldürülmek istenmişti. Mucize eseri hayatta kalmayı başaran Malala, Amerikan Time dergisi tarafından ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi ve Apple Şirketi üst yöneticisi Tim Cook'la birlikte ‘Yılın Kişisi' olmaya aday gösterilmiş fakat seçilmemişti.

Time'ın kapağında

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15 yaşındaki Malala şimdi Time dergisinin kapak konusu oldu. Dergide, Malala'nın ülkesi Pakistan'da kız çocuklarının eğitim hakkı uğruna verdiği mücadeleye geniş yer verildi.

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Taliban tarafından vurulmasıyla dünya gündemine oturan Malala için çok sayıda ülkede eylemler yapılmıştı. Pakistan, bir ‘Malala günü' hayata geçirirken, İngiltere'de de onbinlerce kişi Malala'nın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için bir kampanya başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler de ‘Ben Malala'yım' adını verdiği bir eğitim programı başlattı.(Deutsche Welle )

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