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Dünya

Taliban'ın hedefindeki yazara 20 kurşun

Kaleme aldığı Taliban baskısı altındaki anılarıyla tanınan Hintli kadın yazar Sushmita Banerjee, Afganistan'da öldürüldü

06 Eylül 2013 17:45

Taliban baskısı altında yaşadığı günleri anlattığı kitapla tanınan Hintli kadın yazar Sushmita Banerjee, Afganistan'da öldürüldü. Banerjee'nin vücudunda 20 kurşun tespit edildi. Cinayetin arkasında Taliban'ın olmasından şüpheleniliyor.

ntv'de yer alan habere göre, 49 yaşındaki yazarın cesedi, Afganistan'ın güneydeki Paktika bölgesinde kaldığı evin yakınında bir medresenin bahçesinde bulundu. Vücudunda 20 kurşun tespit edildi.

Afgan yetkililer, cinayetin arkasında Taliban olduğunu düşünüyor. Kitap yayımcısı arkadaşı da yazarın tehdit aldığını belirtti.

Banerjee'nin kitap yayımcısı arkadaşı, 'Ölüm haberini aldığımda şoke oldum. Ancak sürekli tehdit aldığı Afganistan'a neden gittiğini hala anlayamıyorum' dedi.

Taliban kırbaçlamıştı

Bir Afgan işadamıyla evlenen Banerjee bu ülkede yaşama başlamış, çarşaf giymeyi reddedince önce kırbaçlanmış, daha sonra da Taliban hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Mahkumiyet sonrası Hintli yazar Sushmita Banerjee Hindistan'a kaçmayı başarmıştı.

Ünlü yazar, Afganistan'dan kaçış macerasını anlattığı romanla Hindistan'da çok satanlar listesine girmiş, hatta 2003'te kitabın Bollywood yapımı bir filmi de çekilmişti.

 

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