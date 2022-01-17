Taliban, Kabil'de hakları için protesto düzenleyen kadınlara biber gazıyla müdahale etti

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Taliban güçleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim ve çalışma hakkı için protesto düzenleyen kadınlara biber gazıyla müdahale etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kabil'de pazar günü Kabil Üniversitesi önünde toplanan yaklaşık 20 kadın, hakları için eylem düzenledi. AFP'ye konuşan üç protestocu, daha sonra Taliban güçlerinin protesto yerine geldiğini ve grubu dağıttığını söyledi.

Kadınlar, Taliban'ın biber gazı sıktığını anlattı.

2021'in ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, özellikle kadınlar ve kız çocuklarının temel haklarını kısıtlamaya başlamıştı. Taliban yetkilileri, kamuda çalışan kadınların işe dönmesine izin vermemiş, ülkenin dört bir yanında çok sayıda kız çocuğu okula dönememişti. Kadınların, yanlarında erkek bir akrabaları olmadan uzun yolculuğa çıkması da yasaklanmıştı. Yetkililer, kadınların televizyonda dizilerde görünmesini de yasaklamıştı.