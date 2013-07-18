Taliban'dan kız öğrenciye mektup: Seni iftira attığın için öldürmeye çalıştık



Çeviri: Varsan Çekiç

Pakistan'da Taliban'ın yetkili ismlerinden Adnan Raşid, Ekim ayında okuldan eve dönerken, grup tarafından başından vurulan kız öğrenci Malala Yousafzai'ye açık bir mektup yazdı. Mektubunda Malala'yı saldırıdan önce uyarmadığı için pişman olduğunu belrten Raşid, ancak kendisinin isyancılara iftara attığı için saldırıldığını açıkladı.



İngiliz The Guardian gazetesinden Saba Imtiaz'ın haberine göre, Pakistan'da 2003 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Pervez Musharraf'a düzenlenen suikast girişimi yüzünden mahkum edilen Raşid, mektubunda Malala'yı ağır yaralayan saldırı için özür dilemeyerek, "Saldırının hiç yaşanmamış olmasını ve sizi saldırıdan önce uyarmış olmayı dilerdim" diye yazdı.

Malala ve iki sınıf arkadaşı geçen Ekim ayında, maskeli ve silahlı kişiler tarafından okul otobüsünden indirilerek saldırıya uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Malala, uzman doktorlar tarafından tedavi görmesi için, şu anda ailesi ile birlikte yaşadığı, İngiltere'nin Birmingham kentine sevk edilmişti.

Malala 16. yaş gününü, geçen hafta Birleşmiş Milletler'in New York'ta bulunan binasında, meydan okuyan bir konuşma yaparak kutladı. Malala konuşmasında, dünya liderlerine bütün çocuklara ücretsiz eğitim sağlanması için çağrıda bulundu. Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Ban Ki-moon, dünyadaki bütün çocuklar için eğitim sağlanması amacıyla, 12 Temmuz'u "Malala Günü" ilan etmişti.

Raşid mektubunda, Taliban'ın Malala'ya yaptığı saldırının eğitimi yükseltme çabaları yüzünden değil, gruba karşı "iftira kampanyası" yürüttüğüne inanıldığı için gerçekleştiğini açıkladı.

The Guardian, Raşid'in düzensiz bir İngilizce ile yazılmış, içinde Bertrand Russell, Henry Kissinger, ve tarihçi Thomas Macaulay'den alıntılar bulunduran dört sayfalık mektubunda, Malala'nın BM'de yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, "Dün yaptığın konuşmanda kalemin, kılıçtan daha güçlü olduğunu söyledin. Onlar da senin kılıcın olduğu için saldırdı. Senin kitapların veya okulun olduğu için değil" diye yazdığını belirtti. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin eski bir üyesi olan Raşid mektubunda, Malala'ya ülkeye geri dönmesini ve İslam seminerlerine katılarak, İslam'ın savunucu olmasını tavsiye etti. Taliban'ın okulları "havaya uçurduğunu" kabul eden Raşid saldırıların, okulların Pakistan ordusu ve milis güçler tarafından saklanma noktaları olarak kullandığı için gerçekleştirildiğini savundu.

Raşid Malala'ya gelen uluslararası desteğin, ABD'nin insanız hava araçlarıyla yaptığı saldırılarda ölenlerin haberlere yansımamasıyla tezatlık oluşturduğunu belirterek, "Eğer Amerikalıların yaptığı insansız hava aracı saldırısında vurulsaydın, dünya sağlık durumundan haberdar olur muydu? Birlişmiş Milletlere çağrılır mıydın? Malala Günü ilan edilir miydi?" diye yazdı.

The Guardian Pakistan'nın kuzeybatısında yüzlerce okulun, saldırılara hedef olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan aktivistler, bazı okulların ordu tarafından kullanıldığını açıklayarak ancak çoğu saldırının, Taliban'ın kız çocuklarının eğitimine karşı olduğu için gerçekleştiğini belirttiler.

Birleşmiş Milletler'in küresel eğitim temsilcisi Gordon Brown, "Taliban okulları yakmayı ve öğrencileri katletmeyi durdurmadığı sürece, Malala gibi kızların okula gitmeye hakkı olduğu sözlerine kimse inanmaz" açıklamasını yaptı.

Taliban komutanları ayrıca, Pakistan'da çocuklara çocuk felcine karşı aşı yapan sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları savunarak, Batı'nın Müslümanları kısırlaştırma çabasında olduğunu iddia ettiler.