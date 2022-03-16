Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" komisyonu kurdu.

Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban geçici hükümeti kabine toplantısında alınan kararla yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" adıyla bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Komisyonun yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için nasıl bir çalışma yürüteceği ise açıklanmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birçok kişi ülkeyi terk etmişti. Taliban yönetimi ise defalarca yurt dışındakilerin rahatlıkla ülkelerine dönebileceğine yönelik çağrı yapmıştı.