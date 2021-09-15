Taliban yönetiminden kaçan Afganistan kadın futbol takımı, Pakistan'a ulaştı

Afganistan’ın kadın futbol takımı üyelerinin Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesinden bir ay sonra Pakistan’a geçtiği belirtildi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Pakistanlı yetkililer, Afgan kadın futbolcuların Torkham kentinden geçerli seyahat belgeleri ile Pakistan’a geçtiğini duyurdu.

Pakistan İletişim Bakanı Fawad Chaudhry yaptığı açıklamada “Afganistan kadın futbol takımına hoşgeldin diyoruz. Oyuncuların Afganistan pasaportları ve Pakistan vizeleri vardı ve Pakistan Futbol Federasyonu tarafından karşılandılar” dedi.

Pakistan’da The Dawn gazetesi bütün kadın futbolculara Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından acil insani yardım vizesi verildiğini aktardı.

Futbolcuların Pakistan’dan sonra Katar’ın başkenti Doha’ya gitmesi bekleniyor.

AFP’ye konuşan bir yetkili, kız çocuklarından oluşan takım, antrenörleri ve ailelerinin geçen ay Afganistan’dan kaçmaya çalıştığını ancak Kabil havalimanındaki terör saldırısı nedeniyle bunun gerçekleşmediğini söylemişti.

Afganistan’da Taliban, 1990’larda ülkede kontrolü ele geçirdiğinde kadınların spor faaliyetlerine katılmasını yasaklamıştı. Avustralya medyasına konuşan bir Taliban yetkilisi, kadınların spor faaliyetlerine katılmasının “gereksiz” olduğunu söylemişti.