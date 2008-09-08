Taliban yıktı, arkeologlar buldu

Komana Pontika ikinci bir “Efes” olabilir

Kutsal kent "Nerik" aranıyor

Arkeologların, Afganistan'ın orta kesimindeki Budistlerin merkezi Bamiyan'da 7 yıl önce Taliban rejimi tarafından yıkılan 2 dev Buda heykelinin yakınında 19 metre yükseliğinde bir Buda heykelini ortaya çıkardığı bildirildi.Arkeologların, Afganistan'ın orta kesimindeki Budistlerin merkezi Bamiyan'da 7 yıl önce Taliban rejimi tarafından yıkılan 2 dev Buda heykelinin yakınında 19 metre yükseliğinde bir Buda heykelini ortaya çıkardığı bildirildi.Enformasyon ve Kültür Bakanlığı yetkilileri, bir arkeoloji ekibinin bölgede, yüzyıllar önce bir Çinli gezgin tarafından görüldüğü sanılan uyuyan dev Buda heykelini ve çok sayıda para ve seramik bulduğunu belirtti.Yetkililer, uyuma pozisyonundaki heykelin büyük zarar görmüş olduğunu kaydetti.Arkeologların bu kez yeni hedefinin, eski İpek Yolu ve Batı ile Doğu'yu bağlayan yol üzerindeki Bamiyan'da, 300 metre yüksekliğindeki bir diğer Buda heykeli olduğu belirtildi.Taliban rejiminin 2001'de İslam'a aykırı olduğu için yıktığı dev Buda heykellerinden biri 53, diğeri 38 metre yüksekliğindeydi.