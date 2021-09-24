Taliban yetkilisi: Uzuv kesme cezaları devam edecek

Taliban'ın kurucularından ve eski infazcılarından Molla Nouriddin Turabi, Afganistan'da yeni dönemde infazların ve uzuv kesme cezalarının devam edeceğini söyledi.

Afganistan'da yeni Taliban döneminde hapishanelerden sorumlu olan Turabi, AP'ye yaptığı açıklamada "uzuv kesme cezalarının güvenlik için gerekli olduğunu" savundu. Yeni dönemde de bu cezaların devam edeceğini söyleyen Turabi "Kamuya açık bir şekilde yapılmayabilir" diye ekledi.

Geçmişteki eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler yaptırım listesinde yer alan Turabi, yönetimin infazların kamuya açık bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görüştüğünü söyledi.

İnfazlara yönelik tepkilere yanıt veren Turabi "Kimse bize yasalarımızın ne olacağını söyleyemez" dedi.

Turabi, 1990'larda Taliban yönetiminde sert cezalarıyla biliniyordu. O dönem müzik dinleyen, sakallarını kesenlere sert cezalar veriliyordu. Geçmiş Taliban yönetiminde infazlar Kabil spor salonunda gerçekleşiyordu.