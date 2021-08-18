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Dünya

Taliban yetkilisi: Liderlerimiz zamanla kendini dünyaya gösterecek

"Gizliliğin gölgesi olmayacak"

18 Ağustos 2021 11:40

T24 Dış Haberler

İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, Afganistan’da Taliban liderlerinin son 20 yılın aksine, bundan sonra kendilerini dünyaya göstereceğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Taliban yetkilisi “Yavaş yavaş, aşamalı olarak dünya liderlerimizi görece. Gizliliğin gölgesi olmayacak” dedi.

Yetkili, Taliban üyelerine Afganistan’da kontrolün ele geçirilmesi üzerine kutlama yapmamaları söylendiğini aktardı.

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Taliban'ın bir dini lideri, 26 üyeli bir konseyi ve farklı alanlardaki faaliyetleri denetleyen bir "bakanlar kabinesi" var.

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