Taliban yetkilisi: Liderlerimiz zamanla kendini dünyaya gösterecek

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İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, Afganistan’da Taliban liderlerinin son 20 yılın aksine, bundan sonra kendilerini dünyaya göstereceğini söyledi.
Reuters’ın aktardığı habere göre, Taliban yetkilisi “Yavaş yavaş, aşamalı olarak dünya liderlerimizi görece. Gizliliğin gölgesi olmayacak” dedi.
Yetkili, Taliban üyelerine Afganistan’da kontrolün ele geçirilmesi üzerine kutlama yapmamaları söylendiğini aktardı.
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Taliban'ın bir dini lideri, 26 üyeli bir konseyi ve farklı alanlardaki faaliyetleri denetleyen bir "bakanlar kabinesi" var.