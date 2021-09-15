Taliban yakın zamanda düzenli ordu kuracağını açıkladı

Taliban hükümetinin Genelkurmay Başkanı Fasihuddin, yakın zamanda Afganistan’da düzenli ordu kuracaklarını söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, başkent Kabil’de bir konferansta yaptığı konuşmada, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

Afganistan’da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti. Fasihuddin, ülkede “etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları” bastıracaklarını söyleyerek, “direnişçilerin” ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.

Afganistan’daki 34 vilayetten 33’ü Taliban’ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil’in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı. Ulusal Direniş Cephesi adı altında toplanan gruplara eski Afgan komutan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyordu.