Taliban, vilayet başkenti Zaranc'ı ele geçirdi

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Afganistan'da yerel güvenlik güçlerinin destek çağrısı karşılık bulmayınca Taliban, Nemruz vilayetinin başkenti Zaranc'ı ele geçirdi.

Afganistan'ın güneybatısındaki Zaranc, 3 saatlik çatışma sonucunda düştü ve Taliban'n ele geçirdiği ilk vilayet başkenti oldu.

Cuma gecesi geç saatlerde Taliban üyelerinin yerel güvelik güçlerinden aldıkları "Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta"ları (Humvee) kullanarak Zaranc sokaklarında devriye gezdiği görüldü.

The Guardian'a açıklamalarda bulunan bir yerel yetkili, "Nemruz vilayetinde hiçbir yer hükümet kontrolünde değil. Taliban hepsini ele geçirdi. Güvenlik güçleri ya kaçtı ya da Taliban'a teslim oldu" dedi.

İran sınırı yakınlarındaki şehrin yetkilileri yaklaşık bir hafta önce yardım çağrısı yaptıklarını ancak bir cevap alamadıklarını ifade etti.

Zaranc'da yaşayan Şakib de, "Taliban savaşçıları sokakta özgürce geziyor. Kaçma imkanı olan herkes sınırı kapamadan İran'a kaçtı. Ben ve ailem de kaçmaya çalıştık ama geç kaldık. Herkes yeni hükümdarlarımızdan korkuyor" dedi.

Reuters'a konuşan bir Taliban kumandanı, Zaranc'ın İran sınırına yakınlığı düşünüldüğünde ele geçirilmesinin büyük bir stratejik zafer olduğunu belirtti.