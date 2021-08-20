Taliban, tahliye edilecek Avustralya vatandaşlarının havalimanına girmesini önledi

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Afganistan'dan tahliye edilmek için Kabil Havalimanı'na gitmeye çalışan Avustralya vatandaşlarının ve vize sahiplerinin içeriye girmesinin Taliban tarafından önlediği belirtildi.

Perşembe günü Avustralya hükümeti, Afganistan'daki vatandaşları ve vize sahiplerine tahliye için Kabil Havalimanı'na gitmelerini söyleyen bir mesaj yayımladı.

The Guardian'ın aktardığına göre vize sahipleri arasında Avustralya askerlerine çevirmenlik yapan Afganlar da bulunuyordu.

Taliban'ın "güvenli geçiş" sözüne rağmen militanların havalimanı kapısını bloke ettiği ve az sayıda kişinin geçmesine izin verdikleri belirtildi. Bazı insanlara kontrol noktalarında şiddet uygulandığı belirtildi.

Birçok Avustralyalının ateş açıldıktan sonra havalimanından uzaklaşmak zorunda kaldığı, bazılarının da Taliban militanları tarafından dövüldüğü ifade edildi.

Kabil Havalimanı ABD'nin kontrolünde olsa da havalimanına giden yolları Taliban kontrol ediyor.