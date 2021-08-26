Taliban Sözcüsü, New York Times'a konuştu: Müzik yasak olacak; kadınlar uzun yolculuklara bir erkek eşlik etmeden çıkamayacak

T24 Dış Haberler

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamalarda Afganistan'daki kadınların uzun vadede günlük rutinlerine dönebileceğini ancak 2 günden uzun yolculuklar için yanlarında bir erkek olması gerekeceğini söyledi. Sözcü, "İslam'da müzik yasak" diyerek yeni dönemde kamuya açık alanda müzik çalınamayacağını belirtti.

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesiyle Batı medyasına ilk demecini veren Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni dönemde ülkedeki hayatın nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Geleceği inşa etmek ve geçmişte yaşananları unutmak istiyoruz” diyen Mücahid, Taliban’ın muhalifleri intikam amacıyla aradığı ve 20 yıl önce olduğu gibi kadınları baskı altına alacağına ilişkin endişeleri reddetti.

“Afganistan'da çalışan kadınların güvenliklerini sağlamak için uygun sistemler kurulana kadar evde kalmaları gerektiğini” söyledikten bir gün sonra New York Times’a konuşan Mücahid, Taliban militanlarının kadınlara nasıl davranılacağına ilişkin gerekli eğitimi alması gerektiğini söyledi.

TIKLAYIN - Taliban sözcüsü: Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranılacağı ve konuşulacağı konusunda eğitimli değil; geçici süreyle evde kalmalarını istiyoruz

Mücahid, kadınların uzun vadede günlük rutinlerini “özgürce” gerçekleştirebileceğini söyledi. Kadınların evde kalmak zorunda kalacağı, yüzlerini kapatmaları gerekeceğine ilişkin endişeleri “temelsiz” olarak niteleyen Mücahid, kadınların dışarı çıkarken yanlarında bir erkek olması zorunluluğunun “2 günden daha uzun yolculuklar için geçerli olduğunu” söyledi.

Mücahid, “Eğer okula, ofise, üniversiteye ya da hastaneye gidiyorlarsa yanlarında bir erkeğin eşlik etmesine gerek yok.”

"İslam'da müzik yasak"

Taliban sözcüsü Mücahid, yeni dönemde müziğin yasak olacağını şu sözlerle aktardı: “Müzik İslam’da yasak ancak bunu insanlara baskı yoluyla değil, iknayla kabul ettirmeyi düşünüyoruz”

Mücahid, ülkeden gerekli belgelere sahip Afganların ayrılmasına izin vereceklerini şu sözlerle anlattı: “Gerekli belgelere sahip olmayan kişilerin gitmesine izin verilmeyeceğini söyledik. Gittikleri ülkeler için pasaporta, vizeye ihtiyaçları var. Eğer belgeleri geçerliyse onlara ne yaptıklarını sormayacağız. “

Sözcü, Taliban’ın geçmişte ABD ve NATO misyonları için çalışmış kişilerin peşine düştüğüne ilişkin haberleri yalanladı.

New York Times’ın aktardığı habere göre, Mücahid’in yeni yönetimde Enformasyon ve Kültür Bakanı olması bekleniyor.