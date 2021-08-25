Taliban sözcüsü: Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranılacağı ve konuşulacağı konusunda eğitimli değil; geçici süreyle evde kalmalarını istiyoruz

Taliban sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, "Afganistan'da çalışan kadınların güvenliklerini sağlamak için uygun sistemler kurulana kadar evde kalmaları gerektiğini" söyledi.

Afgan kadınlarının durumuyla ilgili kısıtlamanın "kısa ömürlü" olacağını söyleyen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Bu geçici bir prosedür" dedi.

Mücahid, "Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranılacağı ve kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil. Tam güvenlik sağlanana kadar kadınlardan evde kalmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, kadın haklarının "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.

Kadın hakları konusundaki endişelerini dile getirmenin yanı sıra Bachelet, Taliban tarafından çocukların askere alındığına ve yargısız infazlara ilişkin raporların olduğunu söyledi.

Taliban, iktidara geri döndükten sonra, kadınlara ve kız çocuklarına haklar ve bir miktar ifade özgürlüğü vaat ederek ölçülü bir imaj vermeye çalıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), özellikle kadınlara yönelik kısıtlamalar olmak üzere, Taliban'ın insan hakları ihlallerine ilişkin raporlara dikkat çekmişti.