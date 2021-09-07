Taliban Sözcüsü Mücahid: Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz. Dostlarımız olan Türkiye ve Katar teknik ekibi havaalanındaki çalışmaları devam ediyor ve çok ilerlemiş durumdalar” dedi.

Mücahid, İhlas Haber Ajansına verdiği röportajda, "İslam usulü ve prensibine uygun olacak şekilde güçlü bir nizam ve topluma karşı sorumluluğu yerine getirebilmelidir. Sorumluluk sahibi olmalı, İslam dini ve Şeriat esaslarına dayalı olacak” diye konuştu.

Mücahid şu ifadeleri kullandı:

“Kadın hakları İslam dinindeki yerine göre özen gösterilecek ve himaye edilecektir. Kadın hakları sembolik olmayacak. Yani bazı kadınlar bazı imtiyaza sahip olup bazıları yoksun kalmayacak, böyle bir eşitsizlik söz konusu olmayacaktır. İslam nizamı ve hükümetin görevi gereği kadınlar haklarına kavuşacaktır”

“Bütün ülkelerle ile iyi ilişki içerisinde olmalıyız”

“Şüphesiz Afganistan istiklal ve özgürlüğüne kavuşmak için bir çok şeyi feda etti. Şimdiki 20 yılda ve son 40 yılda yapılan bütün savaşlar vatanımızın özgürlüğü için verilmiştir ve 20 yıl önce ABD’nin istila ettiği zaman da, özgür ve tarafsız bir ülke olabilmek için mücadele verdik ve neticede istiklalimizi elde ettik. Şimdi hiçbir devlete bağlı olarak kalmak istemeyiz, kendimiz irade sahibi olmalıyız. Ayrıca ABD dahil bütün ülkelerle ile iyi ilişki içerisinde olmalıyız. Uluslararası teamül ve usul gereği diplomatik olarak da ilişkimiz iyi olmalı. Elbette diğer ülkeler de Afganistan içişlerine karışmamalı, Afganistan'ı bir araç olarak kullanmamalı, bizlere zararı gelsin istemeyiz. Bizler de bir millet olarak söz veriyoruz uluslararası ilişkilerimizin en iyi seviyede olacağı sözünü vererek sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.”

“Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir”

"Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz. Tarih boyunca dost olmuş ve böyle devam edecektir. İlişkilerimizi Türkiye ile en iyi şekilde korumak için uğraşıyoruz, aramızdaki güven tam olmalı, Türkiye'nin sahip olduğu devlet tecrübesi ile gerek hükümet yönetimi gerek İslami ve diğer ticaret ve yatırım alanlarındaki tecrübelerini değerlendirmek istiyoruz. Türkiye de bize karşı ilişkisini iyi tutmalı ve birbirimize karşı olan niyetimiz halis ve samimi olmalıdır”

“Bütün büyükelçilikler açılacak”

Bütün büyükelçilikler açılacak. Şu ana kadar burada kalan büyükelçiliklere de teşekkür ediyoruz, faaliyetlerini sürdüren büyükelçiliklerin güvenliğini sağlayacağız. Kapalı olan büyükelçiliklerin de bir an önce açılmasını istiyoruz. Ülke olarak dünya ile irtibat halinde olmalıyız, büyükelçilikler ilişkileri sağlamak ve açığı kapatmak için en iyi araçtır. Faydalı ve ilişkilerin yolu büyükelçiliklerden geçiyor ve biz bunu istiyoruz”

"Şu an da kadınlar sağlık ve eğitim alanında faaliyetlerini sürdürüyor"

“İslam Şeriatı kadınlara özgü hak ve hukuku belirtmiştir ve ihtiyacına göre çalışmaları ve faaliyet göstermeleri için yol göstermiştir. O ölçekte biz de onların faaliyetlerine müsaade edeceğiz, Şu an da kadınlar sağlık ve eğitim alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni hükumetimizde de onlara göre görev tanımı yapılacak. Şeriata aykırı olmayacak şekilde ihtiyaca göre bütün sosyal alanlarda hizmet ve sorumluluklarını yerine getirebileceklerdir"

“Şüphesiz biz her şey yeni ve ilkel olmasına rağmen medya ile iyi ilişki içerisinde olup yardımcı olmaya gayret gösterdik, diğer yabancı ülkelerden farklı medya grupları geldiler ve temas halinde olup burayı ve diğer illerde yerlerini doldurdular”

“Türkiye ve Katar teknik ekibi havaalanındaki çalışmaları devam ediyor”

"Hükümet kurulduktan sonra ekonomik ihtiyaçları karşılayabilmemiz için bu ülkenin gelişmeye ihtiyacı var. Bu da direk teknolojiye bağlı olup hayatımızın her alanında en iyi şekilde kullanmalı, aynı şekilde güvenliğin sağlanması, refah olmalı, bütün yolsuzluk çeşitleri engellenmeli, her bir birey için yaşam kolaylıkları sağlanmalıdır. Dostlarımız olan Türkiye ve Katar teknik ekibi havaalanındaki çalışmaları devam ediyor ve çok ilerlemiş durumdalar. En kısa zaman içerisinde normal uçuşlar başlayacaktır, teknik olarak radar sisteminde çok az işi kalmış, çok kısa zamanda faaliyetlerimiz tekrardan başlayacaktır”

“Türkiye'nin desteğini istemiyoruz anlamında değildir”

Mücahid, “Kabil Havalimanı hususunda Türkiye ve Katar çalışmaları ne durumda ve havalimanında yabancı asker bulunuyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Herhangi bir askeri ekip gelmemiştir, sadece teknik ekip geldi ve onların ekipmanlarını taşıyan ve koruyan şirket personeli var. Hiçbir yabancı askeri gücü ülkemizde istemiyoruz ve hiçbir ülke de burada askerini bulundurmak için uğraşmamalı. Bu konuda biz Afganlar çok hassastır, bu dost ülkelerle ilişkimizin olmasını istemiyoruz anlamında değil askeri güç olarak istemiyoruz ve bütün ülkeler de kendi ülkesinde bir başka ülkenin askerinin bulunmasını istemez. Bütün uluslararası standartlara ve özgürlük kriterlerine aykırıdır ve biz Afganlar da bu konuda çok hassasız. Türkiye'nin ordusunun istemiyoruz dememizdeki amaç budur. Bu da Türkiye'nin desteğini istemiyoruz anlamında değildir. Sorumluluk ve güvenlik konusunda bütün çalışanların, büyükelçiliklerin, havaalanlarının güvenliğinden biz Afganların sorumluluğundadır ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmekte sözümüzü tutarız.”

Taliban Sözcüsü yeni hükümet kuruluş törenine ilişkin “Yeni hükümetin kurulması töreni için sanırım bütün ülkelere davetiye gönderildi ve gelmelerini umuyoruz. Bu bizim hükumetimizin ilanı için iyi olacaktır ve bu bizim için bir destek mahiyetindedir” dedi. (İHA)