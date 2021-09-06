Taliban sözcüsü: İç tartışma yok, hükümet yakında duyurulacak

T24 Dış Haberler

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, 'direnişin son kalesi' olarak görülen Pençsir'in düşmesinin ardından Afganistan'da radikal İslamcı milis grubun kuracağı hükümetin yakında açıklanacağını söyledi. Sözcü, yine kesin bir tarih vermedi.

Taliban'ın Pençsir'i ele geçirmesinden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Mujahid, artık ülkenin tamamının kendi kontrollerinde olduğunu ifade etti.

Mujahid, hükümetin açıklanmasının gecikmesinin nedeninin iç tartışmalar olduğu iddialarını yalanladı ve yakında hükümetin duyurulacağını dile getirdi.

Sözcü, Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade'nin yakında halkın karşısına çıkacağını söyledi.