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Dünya

Taliban sözcüsü: Afganistan'da yeni bir kabine oluşturmaya hazırlanıyoruz

"Hükûmet kurulunca Afganistan'da yeniden istikrar olacak"

29 Ağustos 2021 14:09

T24 Dış Haberler

Taliban sözcüsü  Zabihullah Mücahid, kontrolü ele geçirdikleri Afganistan’da yeni bir kabine oluşturmaya hazırlandıklarını söyledi. 

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Afganistan’dan tahliye çalışmalarında sona yaklaşırken Taliban sözcüsü  Zabihullah Mücahid, net bir tarih vermeden kabine oluşturmaya hazırlandıklarını söyledi. 

Mücahid, Taliban’ın şimdiden eğitim ve kamu sağlığı kurumları başkanlarını belirlediğini belirtti. 

Taliban’ın yeni hükûmeti oluşturmasıyla Afganistan’da durumun yeniden istikrara kavuşacağını söyleyen Mücahid “Afganinin döviz karşısında değer kaybı geçici, durumlar aniden değiştiği için yaşandı. Hükûmet sistemi işlemeye başlayınca normale dönecek” dedi. 

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