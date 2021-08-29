Taliban sözcüsü: Afganistan'da yeni bir kabine oluşturmaya hazırlanıyoruz

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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, kontrolü ele geçirdikleri Afganistan’da yeni bir kabine oluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.
Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Afganistan’dan tahliye çalışmalarında sona yaklaşırken Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, net bir tarih vermeden kabine oluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.
Mücahid, Taliban’ın şimdiden eğitim ve kamu sağlığı kurumları başkanlarını belirlediğini belirtti.
Taliban’ın yeni hükûmeti oluşturmasıyla Afganistan’da durumun yeniden istikrara kavuşacağını söyleyen Mücahid “Afganinin döviz karşısında değer kaybı geçici, durumlar aniden değiştiği için yaşandı. Hükûmet sistemi işlemeye başlayınca normale dönecek” dedi.