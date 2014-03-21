Taliban saldırıya alkolü gerekçe gösterdi



Kabil'de, Serena adlı lüks otelin restoranına perşembe akşam saatlerinde düzenlenen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı, Taliban'ın üstlendiği bildiriliyor.

Uluslararası üst düzey diplomatların sıklıkla konakladığı otele düzenlenen saldırıda otelde bulunan 9 kişi yaşamını yitirirken, 4 saldırganın da güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtiliyor. Hayatını kaybeden otel müşterileri arasında, 5 Afgan yetkili, Paraguaylı eski bir diplomat, bir Pakistan, bir Kanada ve bir de Yeni Zelanda vatandaşı olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Taliban, yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenerek, İran'ın yeni yılı sayılan Nevruz Bayramı'nı, alkol içerek karşılayan Afgan yetkililerin hedef alındığını belirtti.

Fransız haber ajansı AFP, düzenlenen saldırıda Kabil büroları yetkilisi gazeteci Serdar Ahmed, eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybettiğini açıkladı. 40 yaşındaki gazetecinin üçüncü çocuğunun ise ağır yaralandığı bildiriliyor.

Otel daha önce de Taliban'ın hedefleri arasındaydı. 17 Ocak'ta düzenlenen bir saldırıda aralarında çok sayıda yabancının bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.