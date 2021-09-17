Taliban saldırısından kurtulan eğitim aktivisti Malala Yousafzai: ABD Başkanı Biden'ın Afgan kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili sorumluluğu var

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Pakistanlı eğitim aktivisti Malala Yousafzai, ABD Başkanı Joe Biden'ın Taliban yönetimi altında haklarından olan Afgan kadınlarına karşı bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

CBS Evening News programına konuk olan Yousafzai, ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili "Ondan dik durup Afganistan'daki kadınların hakları ve kız çocuklarının eğitimi için savaşmasını beklerim. Bugün Afganistan'da insanların yaşadıklarına sebep olan durum ABD ve diğer ülkelerinin kararlarıyla meydana geldi. Bu nedenle çok büyük bir sorumluluğu var" dedi.

Yousafzai, kız çocuklarının eğitimi için verdiği mücadele sırasında Taliban militanları kafasından vurulmuştu.

"Taliban, kadınlar ve kız çocuklarının eğitim almasından korkuyor" diyen Yousafzai, "Eğer eğitim alırlarsa bu kadınlar onlara karşı durabilir. Aydınlanma, Taliban'ın ideolojisi için tehlikeli" diye devam etti.

Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların işlerine devam edeceğini söylese de kabinede hiçbir kadına yer verilmedi. Eğitim konusunda da Taliban, kadınlar ve kız çocuklarının eğitimlerine devam edeceğini ancak karma eğitimin mümkün olmayacağını, müfredatın İslam'a göre belirleneceği belirtilmişti.