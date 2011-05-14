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Dünya

Taliban: Saldırılar sürecek

Ladin’in öldürülmesinden 11 gün sonra saldırdı. Pakistan’ın kuzeyinde askeri öğrenci merkezine düzenlenen 2 intihar saldırısında en az 80 kişi öldü!

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Taliban, Bin Ladin’in öldürülmesinden 11 gün sonra saldırdı. Pakistan’ın kuzeyinde askeri öğrenci merkezine düzenlenen 2 intihar saldırısında en az 80 kişi öldü. Taliban, ‘Varan bir” açıklamasını yaptı. 

Taliban’ın intikam saldırısı dön sabah saatlerinde Pakistan’ın Hayber Paktunva eyaleti, Çarşadda kentindeki jandarma görevi gören askeri milis eğitim merkezinde gerçekleşti. İki motosikletli intihar bombacısı, ‘Frontier Constabulary’ akademisinde acemi askerler arasına dalarak, üzerlerindeki bombaları patlattı. Savaş alanına dönen merkezde çoğu acemi asker 80 kişi öldü, 140 kişi de yaralandı.  

Pakistan'da intihar saldırısı-13.05.2011

Yemin töreninin ardından 

Saldırıdan önce akademide büyük sevinç ve heyecan hakimdi. Yaklaşık 900 genç, altı aylık eğitimden sonra yemin töreni yapıp 10 günlük dağıtım iznine çıkmak için bavullarını minibüslere yerleştiriyorlardı. Bu sırada eğitim merkezinin önüne hızla gelen bir motosikletli intihar komandosu, “Allahu Ekber” diye bağırdıktan sonra beline sarılı bombaları patlattı. Akademinin önü patlamadan sonra kan gölüne döndü. Büyük şok yaşayan askerler arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, ikinci saldırgan ortaya çıktı. Yaralılara koşan kalabalığın arasında infilak eden ikinci intihar komandosu, ölü ve yaralı sayısının büyük olmasına neden oldu.
Saldırıdan sağ kurtulan Gül Mumin isimli yaralı asker, “Ailelerimize kavuşacağımız için çok mutluyduk, ilk saldırı sırasında otobüslere bavullarımızı yüklüyorduk. Sonra daha büyük bir patlama oldu. Herkes yerde ağlıyor, kanlar içinde ceset parçalarını gördüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi. 


Taliban: Saldırılar sürecek

Hakimullah Mesud liderliğindeki Pakistan Taliban Hareketi hemen açıklama yaparak, bu yılın en ölümcül saldırısını üstlendi. Örgütün askeri sözcüsü İhsanullah İhsan, ajanslara telefonla yaptığı açıklamada “Şehit Usame bin Ladin’in intikamının alınması için bu ilk eylemdir. Bunu Abbottabad’ın intikamını almak için yaptık. Pakistan kendi topraklarının korumakta başarısız oldu. Pakistan ve Afganistan’da daha büyük saldırılar bekleyin” dedi.

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