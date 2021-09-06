Taliban, Pençsir'in düştüğünü; Afganistan'ın tamamının kontrollerinde olduğunu iddia etti

T24 Dış Haberler

Taliban, Afganistan'da kendi kontrolü altında olmayan son vilayet olan Pençsir'i tamamen ele geçirdiğini iddia etti. Bölgede Ulusal Direniş Cephesi ve Taliban arasındaki çatışmalar bir süredir devam ediyordu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Taliban üyelerinin Pençsir bölge valiliği kampüsünün kapılarının önünde durduğu görülüyor.

Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Mesud dün yaptığı açıklamada Taliban'ın da aynısını yapmayı kabul etmesi şartıyla silah bırakıp müzakerelere dönmeye hazır olduklarını söylemişti.

Militan grubun sözcüsünün yaptığı açıklamadaki iddialar doğruysa, Taliban Afganistan'ın tamamını ele geçirmiş olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan çekilme kararlarının ardından yaşananları bölgesel müttefikleriyle görüşmek için bugün Doha'da olacak.