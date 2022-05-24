Taliban peçeyi zorunlu kılmıştı; Afganistan'da bazı erkek sunucular kadın meslektaşlarına destek için maskeyle yayına çıktı

T24 Dış Haberler

Afganistan’da Taliban’ın kadın haber sunucularının yüzlerini peçeyle kapatmalarını zorunlu kılmasının ardından bazı büyük kanallarda erkek sunucular da kadın meslektaşlarına destek için yayına maskeyle çıktı.

The Hill’de yer alan habere göre, Afganistan’da Taliban kadınlar üzerindeki baskılarını giderek artırırken, haber sunucularına peçe zorunluluğu da tepki çekti. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün aktardığı habere göre, sosyal medyada “Yüzünü Özgür Bırak” kampanyasıyla Taliban’a tepki gösterildi.

Bazı televizyon kanallarında erkek sunucular, kadın meslektaşlarına destek için maskeyle yayına çıktı.

Taliban, geçen haftalarda evden çıkan kadınların burka giyinmesini de zorunlu kılmıştı.

Radikal İslamcı grup, kız çocuklarının eğitimine erişimini de kısıtladı.