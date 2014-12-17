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Dünya

Taliban, Pakistan'daki okul baskınında 100 öğrenciyi kurşuna dizerek öldürdü

Pakistan'ın Peşaver kentinde çoğu çocuk 148 kişinin öldürüldüğü Taliban baskınında militanların güvenlik görevlisi üniforması giyerek okula girdikleri belirlendi

17 Aralık 2014 19:11

Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asim Bacva, Peşaver'de Taliban'ın bir okula düzenlediği baskınla ilgili olarak, 100'e yakın öğrencinin konferans salonunda kurşuna dizilerek öldürüldüğünü açıkladı.
 
Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı militanlarının baskın düzenlediği okula askerlerin arama ve temizlik çalışmalarının sona ermesiyle gazetecilerin girişine izin verildi.

Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asim Bacva, okul baskınıyla ilgili gazetecilere verdiği bilgide, bazılarının güvenlik görevlilerinin üniformalarından giymiş yedi militanın okula arka kısımdaki duvarları aşarak girdiklerini söyledi.

Bacva'nın verdiği bilgiye göre, militanlar ilk olarak öğrencilerin okulun konferans salonunda toplandığı esnada kapıları kırarak salona girdi. Dört militan salondaki çocukları kurşuna dizdi. Kana bulanan salonda yaklaşık 100 çocuk yaşamını yitirdi.

 

Kurtulanlar, ölen arkadaşlarının altına gizlenmiş

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bacva, birçok öğrencinin kaçmaya çalıştığı sırada vurulduğunu, bazı öğrencilerin arkadaşlarının cansız bedenlerinin altına gizlenerek hayatta kalmayı başardığını aktardı. Bacva, şunları söyledi:

"Daha sonra komando birliklerinin operasyon düzenlemesiyle militanlar okulun yönetim binasında sıkıştırıldı. Militanlar, okul müdürü ve öğretmenlerin sığındığı lavaboya el bombaları attı. Daha sonra beş militan binanın değişik noktalarında üzerlerindeki bombaları patlattı."

Bacva, olayda toplam 148 kişinin yaşamını yitirdiğini, 142 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu sözcüsü, "Uluslararası toplum Pakistan'ın teröre karşı savaşta yapmış olduğu fedakarlıkları artık idrak etmeli" ifadesini kullandı.

Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan'da Taliban örgütüne yönelik operasyonunun başlamasından bu yana ülke çapında yapılan baskınlarla 3 bin 400 militanın gözaltına alındığını belirten Bacva, idam cezasının kaldırılmasının terörle mücadelede olumlu bir karar olacağını söyledi.

 

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