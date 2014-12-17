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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan Peşaver saldırısının yasını tutuyor

Taliban'ın 130'u çocuk 150 kişiyi katlettiği Pakistan'da üç günlük yas ilan edildi. Saldırının intikamını alma sözü veren Pakistan Ordusu operasyonlara başladı.

17 Aralık 2014 10:48


Pakistan'ın Peşaver kentinde Taliban tarafından bir askeri okula düzenlenen saldırıda 130'u öğrenci 150 kişi can verdi. Baskında 250 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 7 Taliban militanı güvenlik güçleri tarafından ölü ele geçirildi.

Pakistan Talibanı'nın sözcüsü, saldırının operasyonlara misilleme amacıyla düzenlendiğini söyledi. Taliban sözcüsü, "Onların da aynı acıyı hissetmesini istedik" dedi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif olayı "ulusal trajedi" nitelendirerek, ülkede üç günlük yas ilan etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif, "İslamcı militanlar tamamen imha edilinceye kadar sürecek bir operasyon" sözü verdi. Taliban'ın mevzileri Pakistan savaş uçakları tarafından vuruldu.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Selim Bacva, "Saldırının amacı masum çocukları öldürmekti. Rehin almayı düşünmüyorlardı" dedi.

Saldırıya tepkiler

Saldırı dünya genelinde kınandı. ABD Başkanı Barack Obama'nın yayınladığı açıklamada, "Teröristler, bu menfur saldırıda öğrenci ve öğretmenleri hedef alarak bir kez daha ahlaksızlıklarını ortaya koydu" ifadesine yer verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, terör saldırısından dolayı Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e taziye mesajı yolladı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da terörün korkakça eylemini kınadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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