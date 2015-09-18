Taliban Pakistan'da askerî üsse saldırdı



Pakistan Ordu sözcüsü Asım Salim Bayva yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerden 13'ünün Taliban olduğunu belirtti. Çatışmalarda 10 asker de hayatını kaybetti. Sözcü silahlı saldırganların iki ayrı grup halinde sabahın erken saatlerinde Peşaver yakınlarındaki Badaber Askerî Üssü'ne saldırdığını söyledi. Saldırganların askerî üsteki camiye de saldırdığı ve 16 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Taliban sözcüsü Muhammed Khurasani, saldırıda 50 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini savundu.

Kurtarma ekipleri ise hastaneye yaklaşık 20 kişinin götürüldüğünü belirtti. Afganistan sınırına yakın olan Peşaver, Taliban'ın kalesi olarak tanınıyor. Taliban 2014 Aralığında Peşaver'deki askeri okula düzenlediği saldırıda 125’i çocuk olmak üzere 151 kişiyi öldürmüştü.