T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Taliban Pakistan'da askerî üsse saldırdı

Pakistan Talibanı'nın ülkenin kuzey batısında bir askerî üsse düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

18 Eylül 2015 15:30


Pakistan Ordu sözcüsü Asım Salim Bayva yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerden 13'ünün Taliban olduğunu belirtti. Çatışmalarda 10 asker de hayatını kaybetti. Sözcü silahlı saldırganların iki ayrı grup halinde sabahın erken saatlerinde Peşaver yakınlarındaki Badaber Askerî Üssü'ne saldırdığını söyledi. Saldırganların askerî üsteki camiye de saldırdığı ve 16 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Taliban sözcüsü Muhammed Khurasani, saldırıda 50 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini savundu.

Kurtarma ekipleri ise hastaneye yaklaşık 20 kişinin götürüldüğünü belirtti. Afganistan sınırına yakın olan Peşaver, Taliban'ın kalesi olarak tanınıyor. Taliban 2014 Aralığında Peşaver'deki askeri okula düzenlediği saldırıda 125’i çocuk olmak üzere 151 kişiyi öldürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Pakistan TalibanıOrduAsım Salim BayvaTalibanPeşaverBadaber AskerîMuhammed KhurasaniKurtarmaPeşaver TalibanAralığında PeşaverDeutsche Welle TürkçeHT/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24