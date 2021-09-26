"Taliban öldürülen dört kişinin cesedini şehir meydanına astı"

Taliban, Afganistan’ın Herat şehrinde dört kişinin insan kaçırma suçu nedeniyle vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Dört kişinin cesedi, Herat’da şehir merkezine asıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Herat’ta dört kişi bir iş insanı ve çocuğunu kaçırmakla suçlandı. Taliban’ın yakalamaya gitmesiyle çıkan çatışmada ölen dört kişinin cesetlerinin şehir merkezine asıldığı belirtildi.

Herat Vali Vekili Maulwai Shair, cesetlerin “ibret için” asıldığını söyledi.

Taliban'ın kurucularından ve eski infazcılarından Molla Nouriddin Turabi, Afganistan'da yeni dönemde infazların ve uzuv kesme cezalarının devam edeceğini söylemişti.