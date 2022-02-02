Taliban militanlarının lunaparka silahla girmesi yasaklandı

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Afganistan’da Taliban militanlarının yanlarında silahla lunaparkla girmesi yasakladı.
Reuters’ta yer alan habere göre, Afganistan’da geçen yılın ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban militanları, çeşitli şehirlerdeki lunaparklara akın etmeye başladı. Taliban militanlarının ellerinde silahlarla lunaparklarda oyuncaklara bindiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, militanların bundan sonra lunaparklara yanlarında silahlar varken giremeyeceğini açıkladı. Mücahid “Lunaparkların bütün kurallarına uymak zorundalar” dedi.
Taliban, Afganistan'da ABD ve NATO güçlerinin çekilmesiyle hızla ülkede tüm kontrolü ele geçirmişti.