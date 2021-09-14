Taliban militanları, Kabil'de bir süre önce mahkum oldukları hapishanede gardiyan oldu

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Taliban militanları, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir zamanlar mahkum oldukları hapishane binasını yönetmeye başladı.

AP'de yer alan habere göre, Taliban militanları Kabil'de kontrolü ele geçirdikten sonra mahkumları serbest bıraktıkları Pul-e-Charkhi Hapishanesi'nin kontrolünü sağladı. İsmini vermeyen Taliban yetkilisi, bir grup arkadaşıyla kendi kontrollerinde olan hapishaneye ziyarette bulundu ve bir zamanlar kendisinin de burada kaldığını söyledi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirip mahkumları serbest bırakmasıyla çok sayıda gardiyan kaçmıştı.

Pul-e-Charkhi, 1970'lerden bu yana işkence, şiddet, kötü koşullar ve aşırı kalabalıkla anılan bir hapishane oldu.