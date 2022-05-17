Taliban, mali sıkıntılar karşısında "gereksiz" dediği kurumları dağıttı; insan hakları komisyonu da sonlandı

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Afganistan’da Taliban, eski ABD destekli hükûmet tarafından kurulmuş beş kurumu mali sorunlar karşısında kapatırken “gereksiz” oldukları belirtilerek kapatılan kurumlar arasında insan hakları komisyonu da yer aldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Afganistan’da yönetimi ağustos ayında ele geçiren Taliban, ilk ulusal yıllık bütçeyi açıkladı. Taliban, Afganistan’ın 44 milyar Afgan Afganisi bütçe açığı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Innamullah Samangani kapatılan kurumlarla ilgili “Bu kurumların gerekli olmadığına karar verildiği ve bütçeye dahil edilmedikleri için kapatıldılar. “ dedi.

Kapatılanlardan biri de bir zamanlar ulusal güvenlik konseyi olan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi oldu.