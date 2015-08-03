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Dünya

Taliban lideri Molla Ömer zehirlenerek mi öldürüldü?

Tahrik-i İslami Mahaz Fedai Grubu, Molla Ömer'i zehirleyenin Taliban'ın yeni lideri Molla Ahtar Mansur olduğunu iddia etti

03 Ağustos 2015 00:11

Taliban'a bağlı olarak Afganistan'da faaliyet gösteren Tahrik-i İslami Mahaz Fedai Grubu, öldüğü Perşembe günü açıklanan Taliban lideri Molla Ömer'in zehirlendiğini iddia etti. Grubun internet sitesinde yazılı açıklama yapan sözcü Kari Hamza, Molla Ömer'i zehirleyenin, Taliban'ın yeni lideri Molla Ahtar Mansur olduğunu öne sürdü.

Tahrik-i İslami Mahaz Fedai Grubu adına açıklama yapan Kari Hamza, şu ifadeleri kullandı:
      
“Molla Ahtar Mansur, Molla Ömer hastalandığı sırada Dubai'dan zehirli ilaç isteyerek, Molla Ömer'in yakın korumasından o ilaçları vermesini istedi. Molla Ömer, o ilaçları kullanmasından üç gün sonra da hayatını kaybetti. Molla Ömer, Afganistan'ın Zabul vilayetinde defnedildi. O, Taliban rejiminin devrilmesinin ardından hiçbir zaman Afganistan dışına çıkmadı. Molla Ahtar Mansur, geçen mayıs ayında Pakistan'ın Afganistan sınırında ABD güçleriyle görüştü. Görüşmede her iki taraf, 'Molla Ömer'in Pakistan kontrolünde çalışan biri' olduğunu göstererek, Amerika tarafından öldürüldüğünü ortaya atma anlaşmasına vardı. Amerika desteğini de alan Molla Mansur, Molla Ömer'i halk nezdinde 'Pakistan ajanı' olarak göstermek istedi.”

      

 

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