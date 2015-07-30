T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban teyit etti: Molla Ömer öldü

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, örgütün Lideri Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit etti

30 Temmuz 2015 19:53

Taliban'ın lider kadrosuna yakın kaynaklar BBC'ye yaptıkları açıklamada, Taliban'ın ruhani lideri olarak kabul edilen ve 55 yaşında olduğu öne sürülen Molla Ömer'in öldüğünü yeni liderin ise Ömer'in yardımcısı Molla Aktar Mansur olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’e destek veren Molla Ömer, ABD öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle Taliban’ın devrildiği 2001 yılından bu yana kamuoyunca görülmedi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayı bugün erken saatlerde, Molla Ömer'in öldüğü yönündeki haberi doğruladı. Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Molla Ömer'in 2013 yılında Pakistan'da öldüğü bildirildi.

 

 

ETİKETLER

talibanmolla ömeraçıklamaöldüyeni liderhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24