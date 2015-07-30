Taliban teyit etti: Molla Ömer öldü

Taliban'ın lider kadrosuna yakın kaynaklar BBC'ye yaptıkları açıklamada, Taliban'ın ruhani lideri olarak kabul edilen ve 55 yaşında olduğu öne sürülen Molla Ömer'in öldüğünü yeni liderin ise Ömer'in yardımcısı Molla Aktar Mansur olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’e destek veren Molla Ömer, ABD öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle Taliban’ın devrildiği 2001 yılından bu yana kamuoyunca görülmedi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayı bugün erken saatlerde, Molla Ömer'in öldüğü yönündeki haberi doğruladı. Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Molla Ömer'in 2013 yılında Pakistan'da öldüğü bildirildi.