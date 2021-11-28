Taliban lideri Molla Hasan'dan yardım çağrısı

Afganistan'da geçici hükümetin Başbakanı Molla Hasan, televizyondan yayınlanan konuşmasında uluslararası örgütlere ülkeye yardımları sürdürme çağrısında bulundu.Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından kurduğu geçici hükümetin başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ilk kez halka hitaben bir konuşma yaptı. 2013 yılında ölen Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'e yakın isimlerden Molla Hasan'ın hükümetin kurulmasından yaklaşık üç ay sonra yaptığı konuşma Cumartesi akşamı devlet televizyonundan yayınlandı. Molla Hasan konuşmasında uluslararası yardım kuruluşlarına ülkeye yardımları sürdürme çağrısı yaptı. Merakla beklenen konuşmasında Molla Hasan halka Taliban rejimine müteşekkir olma çağrısında bulundu. Molla Hasan, ülkedeki yabancı güçlerle mücadele, İslami bir hükümetin kurulması ve ülkede istikrarın sağlanmasına devam edilmesi yönünde Taliban'ın verdiği sözleri tuttuğunu ifade etti. Taliban'ın iktidarı devralmasından önce de ülkede kıtlık, işsizlik ve fiyat artışlarının olduğunu savunan geçici hükümetin başbakanı, "halkın içinde bulunduğu yokluk ve sıkıntılardan kurtarmak için Allah'ın yardımı ile çaba gösterdiklerini" söyledi. Molla Hasan, büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Afganistan Merkez Bankası'na ait yaklaşık 9 milyar dolarlık rezervlerin serbest bırakılması halinde ülkedeki ekonomik krizin aşılacağını öne sürdü. Molla Hasan yardım örgütlerine de ülkeye yardımları sürdürme çağrısı yaparak, "Uluslararası bütün yardım kuruluşlarına ülkeye yardımları esirgememelerini ve zor durumdaki halka yardım etmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu. Taliban'ın geçici hükümeti kurmasından bu yana halka yönelik bir konuşma yapmadığı için sosyal medya üzerinden eleştirilen Molla Hasan, televizyon yayınlanan konuşmasında uluslararası toplumun kadın ve insan haklarına saygı gösterme ve çoğulcu bir yönetim oluşturulması yönünde Taliban'a yaptığı çağrılara da yanıt verdi. Kurulan geçici hükümetin yüzde 90'ı sadece bir etnik grubun temsilcilerinden yer alırken, hükümette kadın bulunmuyor. Taliban hükümetinin kadın ve insan haklarına saygı gösterdiğini savunan Molla Hasan, kız çocuklarına yönelik eğitimin başladığını ve bunun geliştirilmesi yönünde umut olduğunu söyledi. Molla Hasan, bu eğitimin İslami esaslara göre yapılacağının da altını çizdi. Taliban ile ABD hükümeti arasında görüşme Geçici hükümetin başbakanı Molla Hasan'ın konuşmasının ABD hükümeti ile Taliban arasında gelecek hafta Doha'da yapılması planlanan görüşmesi öncesinde yayınlanması dikkati çekti. Görüşmede, IŞİD ve El Kaide ile mücadelenin yanı sıra Afganistan'a insani yardım konuları ele alınacak. Bunun yanı sıra, yaklaşık 20 yıl boyunca ABD için çalışan Afganların ve ABD vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkeyi terk etmeleri de gündeme gelecek. Washington, kapsayıcı bir hükümet kurulmasının yanı sıra azınlık ve kadın haklarına saygı gösterilmesi ve kız çocuklarına eğitim sağlanmasının ülkeye yardım için ön koşullar arasında bulunduğunu belirtiyor. AFP, dpa/JD, EC © Deutsche Welle Türkçe