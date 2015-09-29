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Dünya
Deutsche Welle

Taliban Kunduz’u ele geçirdi

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kunduz kentinin Taliban’ın eline geçtiğini doğruladı. Ordunun karşı taarruza hazırlandığı bildirildi.

29 Eylül 2015 00:48


Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kenti radikal İslamcı Taliban'ın eline geçti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, hükümet birliklerinin kenti geri almak için taarruza hazırlandığını bildirdi.

Kunduz'un ele geçirilmesi, Taliban'ın ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından devrildiği 2001 yılından bu yana elde ettiği en büyük başarı olarak değerlendiriliyor.

Taliban ile hükümet birlikleri arasında saatler süren şiddetli çatışmaların yaşandığı ve sokaklarda çok sayıda ceset bulunduğu bildiriliyor. Taliban savaşçılarının Kunduz hapishanesinden yüzlerce kişiyi salıverdiği ve hükümet binalarını ateşe verdiği, gelen haberler arasında.

NATO muharip birliklerinin ülkeyi 2014 sonunda terk etmesinin ardından ülkenin güvenliği tamamen Afgan hükümet birliklerine devredilmiş, sadece eğitim ve terörle mücadele amaçlı 13 bin NATO personeli ülkede kalmıştı.

Nisan ayı sonunda saldırılarını yoğunlaştıran Taliban, Kunduz'u ele geçirmek için iki girişimde daha bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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