Taliban, kritik şehrin büyük bölümünün kontrolünü sağladı; Leşkergâh sakinlerine bölgeyi terk etme emri verildi

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Afganistan'da Taliban militanlarının kritik bölge başkenti Leşkergâh'ı ele geçirmek üzere olduğu belirtildi. Şehrin bir bölgesi dışında Taliban tamamen kontrolü sağladı.

Leşkergâh sakinlerine yetkililer şehri terk etme emri verildi.

Helmand Bölge Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Majid Akhund, Afgan hükümeti ve ABD hava saldırıları Taliban'ı vursa da militanların Leşkergâh'ın 9 bölgesini ele geçirdiğini söyledi.

Helmand'da Afgan hükümet kuvvetlerine liderlik eden General Sami Sadat, şehrin yaklaşık 200 bin sakinlerine operasyonlarını başlatmak için Leşkergâh'ı boşlatmaları gerektiğini bildirdi.

General, "Evinizi bırakmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bu durum bizim için de zor. Birkaç günlüğüne yerinizden olursanız bizi affedin. Taliban neredeyse orada savaşıyoruz. Tek bir Talib'in hayatta kalmadığından emin olacağız" dedi.